Smith & Wesson mění jméno na American Outdoor Brands!

Autor: Ing. Libor Stoklásek

Akcionáři amerického výrobce zbraní Smith & Wesson Holding Corp. odhlasovali změnu názvu společnosti na American Outdoor Brands Corp. Změna názvu společnosti vstoupí v platnost 1. ledna 2017, přičemž dojde ke změně tickeru z „SWHC“ na „AOBC“.

Prezident a generální ředitel společnosti James Debney ve svém prohlášení uvedl, že vedení společnosti je touto změnou nadšeno a těší se na novou kapitolu jedné z nejznámějších zbrojních firem na světě. James Debney ve své zprávě nadšeně napsal: „Věříme, že American Outdoor Brands Corp. bude skutečně reprezentovat naši nezměrnou škálu produktů a značek v oblasti střelby, lovu a drsné outdoorové turistiky.“ Navrhovaná změna byla schválena správní radou Smith & Wesson Holding Corp. počátkem 7. listopadu 2016. Podle prohlášení na internetových stránkách má nový název odrážet širší nabídku produktů společnosti. Debney dále dodává, že společnost má v úmyslu pokračovat v rozšiřování základního portfolia společnosti se zaměřením na značky a produkty, které nejlépe vyhovují potřebám a životnímu stylu cílových spotřebitelů.

Společnost byla založena v roce 1852 pány Horacem Smithem a Danielem Baird Wessonem, když opustili svoje předchozí zaměstnání v podniku Allen, Brown & Luther, kde byli spolupracovníci. Usídlili se ve státě Connecticut a okamžitě začali s vývojem nového typu opakovací pistole. O rok později si jej nechali patentovat. Nový koncept pistole byl tak rychlý, že dostal přezdívku THE VOLCANIC. I přes tento prvotní úspěch se firma dostala do finančních potíží a v roce 1854 ji byli tito pánové nuceni prodat panu Oliveru Winchesterovi. Ve stejném roce Horace Smith z nové zbrojovky, s novým názvem Volcanic Arms Company, odešel, zatímco Smith zůstal Winchesterovým zaměstnancem. O dva roky později Smith a Wesson opět našli společnou řeč a firma začala opět fungovat pod starým názvem. Díky získanému patentu na revolver, používající jednotní kovové náboje si firma zajistila monopol na trhu. Od roku 1859 se společnost rozrostla do takové míry, že potřebovala nové zázemí a přesídlila do Springfieldu ve státě Massachusetts, kde sídlí dodnes. S počátkem americké občanské války v roce 1861 dramaticky vzrostla poptávka po revolverech Smith & Wesson. V roce 1869 byl patentován nový typ revolveru, u kterého se sklápěla hlaveň i s válcem a vyhazovač automaticky vyhodil vystřelené prázdné nábojnice. Přestože velký zájem byl projeven hlavně ze strany americké armády, společnost cítila potřebu expandovat do zámoří na evropský trh. Zakázky přicházely i z Ruska a o určité množství zbraní projevily zájem i státy jako Turecko a Japonsko. Koncem 70. let 19. století se firma zabývala také vývojem malých revolverů. Začala vyrábět revolver s ručním vyhazovačem, později pak revolvery z nerezové oceli. V roce 1913 reagovala na menší poptávku po revolverech výrobou pistolí. Roku 1939 však měla zbrojovka opět finanční problémy, zachránila ji spolupráce s britskou armádou. V padesátých letech začal Smith & Wesson vyrábět také sportovní pistole.

Příjmy společnosti Smith & Wesson Holding Corp. dosáhly za rok 2016 přibližně 723 mil. dolarů. Výhled společnosti a odhady analytiků pro rok 2017 se pohybují ve výši 920 až 930 mil. dolarů. Akcie společnosti za letošní rok vykázaly pokles o 0,15 %. Zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických stáhlo většinu firem zbrojního sektoru do záporného teritoria. Během roku akcie dosahovaly ročního zhodnocení i přes 39 %. Aktuální cena akcií SWHC se pohybuje u 22 USD, roční maxima dosahovala 30,36 USD, minima těsně na hranicí 20 USD.

Smith & Wesson 460XVR Magnum 10 inch Performance Center