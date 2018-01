Koho si vybereme na Hrad? Druhý den prvního kola prezidentské volby online na Patria.cz

Volby zatím neprovázely větší komplikace. Výjimkou byl například čin aktivistky hnutí Femen, která ve volební místnosti přiběhla polonahá s hanlivým nápisem na těle k prezidentovi Miloši Zemanovi. Ženu, kterou je podle médií šestadvacetiletá Ukrajinka, zadržela policie. Podezírá ji z trestného činu výtržnictví. Po noční přestávce se volební místnosti znovu otevírají na sobotních 08:00 až 14:00. Ihned poté se začnou objevovat první odhady výsledku prvního kola prezidentské volby.





V nynějším prvním volebním kole lidé určí přinejmenším to, kteří dva adepti na prezidentské křeslo postoupí do finále. To se uskuteční za dva týdny, pokud nyní žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů. Na Patria.cz vývoj i druhého dne prvního kola prezidentské volby sledujeme online.