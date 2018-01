ON-LINE: Češi budou vybírat prezidenta. O Hrad bojuje 9 mužů

Ve 14 hodin se otevřou volební místnosti a Češi zamíří podruhé k volbám, aby vybrali hlavu státu. O jejich přízeň se uchází devět kandidátů. Mandát obhajuje současný prezident Miloš Zeman, nahradit by jej chtěli Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. V pátek zůstanou místnosti otevřené do 22 hodin.

Dva dny mají Češi na to, aby vybrali, kdo stráví příštích pět let na Pražském hradě. V pátek mohou hlasovat od 14 do 22 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Volit může každý, komu bude nejpozději v sobotu 18 let.

Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, stane se prezidentem. Pokud ne, postoupí dva neúspěšnější kandidáti do druhého kola, které bude za dva týdny.

Tři kandidáti získali nominaci od občanů, přes 50 tisíc podpisů nasbírali Jiří Drahoš, Miloš Zeman a Michal Horáček. Tři kandidáty nominovali senátoři - Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka. Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Petr Hannig získali nominaci od poslanců.

Na poslední chvíli zasáhl volby velký skandál. Na internetu, a také v Ostravě v poštovních schránkách, se objevil leták, který voliče Miloše Zemana informoval, že nemají chodit volit v prvním kole, protože současný prezident automaticky postupuje do druhého kola. Případ už šetří policie. Více ZDE.

Úřady očekávají velkou volební účast. Počet voličských průkazů, které v uplynulých týdnech vydaly, se oproti situaci před pěti lety až ztrojnásobil. Minule k volbám dorazil v obou kolech okolo 60 % voličů.

volbám je nutné přijít s platným dokladem totožnosti, občanským průkazem nebo cestovním pasem. Lístky není nezbytně nutné nosit s sebou, ve volební místnosti lze dostat náhradní. Po ověření totožnosti dostane volič od komise prázdnou obálku, do které za plentou vloží hlasovací lístek kandidáta, kterého chce volit. Obálku pak vhodí do urny.

Podle politologů byla v pátek stále ještě pětina voličů nerozhodnutá, koho bude volit. Na vině byla mdlá volební kampaň."Volby jsou o tom, jestli na Hradě zůstane Miloš Zeman, nebo bude vystřídán," uvedl pro politolog Jan Hercman.