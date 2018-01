Zuckerberg: Facebook se musí vrátit ke kořenům

Uživatelé sociální sítě Facebook by brzy měli na svém účtu vidět více příspěvků svých přátel a méně nereklamních sdělení různých podniků, médií a politických skupin. Největší sociální síť na světě by se tak podle svého zakladatele Marka Zuckerberga měla vrátit zpět ke svým kořenům. Změny, které nastanou ve filtrování příspěvků, budou "významné", napsal Zuckerberg na svém facebooku. Projevit by se plně měly během několika měsíců.



"Jednou z oblastí, na které se budeme v roce 2018 soustředit, bude to, abychom zajistili, aby byl čas, který všichni trávíme na facebooku, dobře stráveným časem," napsal v úvodu svého oznámení Zuckerberg.





Podle něj v poslední době začal facebooku dominovat obsah, který na něm zveřejňovaly podniky, média a různé další skupiny, a sdělení rodiny a přátel ustoupily do pozadí. "Některé zprávy pomáhají začít konverzaci o důležitých tématech. Ale sledování videí, čtení zpráv a dostávání aktualit ze stránek se až příliš často stává jen pasivním zážitkem," napsal Zuckerberg. Nejdůležitějším posláním facebooku je ale podle něj "pomoci spojovat" lidi."Měním cíl pro naše produktové týmy: Místo, aby se soustředily na to, abyste našli relevantní obsah, budou vám pomáhat, abyste měli více smysluplných sociálních interakcí," vysvětlil podstatu změn Zuckerberg. Facebook se jeho zakladatel rozhodl údajně změnit na základě studií, podle kterých jsou kontakty s lidmi, na kterých nám záleží, na sociálních sítích dobré pro naši duševní pohodu. "Pasivní čtení článků nebo sledování videí - i když jsou zábavné a informativní - nemusí být tak dobré," dodal Zuckerberg s tím, že jeho sociální síť cítí zodpovědnost za blaho svých uživatelů.Zakladatel Facebooku si je podle svých slov vědom, že lidé po změnách na síti stráví méně času. "Očekávám ale také, že čas, který strávíte na facebooku bude hodnotnější," dodal. "Správná věc" se podle něj nakonec v dlouhodobém horizontu v dobrém projeví nejen na facebookové komunitě, ale i na samotné společnosti.Výskytu reklamy mezi příspěvky na facebooku se změny netýkají, uvedl na dotaz agentury Reuters viceprezident společnosti John Hegeman. Facebook je celosvětově nejoblíbenější sociální sítí. Firma tvrdí, že má více než dvě miliardy aktivních uživatelů.