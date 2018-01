Hlasování o důvěře vládě: KSČM prozradila, jak se rozhodla

Výkonný výbor KSČM doporučil svým poslancům, aby při středečním hlasování o důvěře menšinové vládě hnutí ANO hlasovali proti, uvedl po jednání výkonného výboru předseda strany Vojtěch Filip. Komunisté byli poslední stranou, která doposud své rozhodnutí nedeklarovala. Zatímco od jiných stran už Andrej Babiš jasné "ne" slyšel, komunisté své stanovisko upřesnili až v předvečer před hlasováním o důvěře menšinové vládě hnutí ANO. Výkonný výbor strany poslancům doporučí, aby hlasovali proti vyslovení důvěry kabinetu. Komunisté stanovili seznam programových bodů, jejichž splnění výměnou za podpoření nebo alespoň toleranci menšinové vlády požadovali. Chtěli třeba, aby vláda prosadila zákon o obecném referendu, zvyšovala minimální mzdu i důchody nebo zdanila dosud nevydaný majetek v rámci církevních restitucí

Programové prohlášení, které vláda Andreje Babiše zveřejnila v polovině prosince, komunisty příliš neuspokojilo. Nic se na tom nezměnilo ani poté, co Vláda v pondělí prohlášení ještě upravila. Od komunistických poslanců tak Babiš zítra uslyší "proti návrhu".

K získání důvěry je potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců. Hnutí ANO má ve sněmovně 78 poslanců, komunisté pak 15. Tedy 93 hlasů by pro získání důvěry nestačilo, pokud by ostatní strany hlasovaly proti. Pokud by patnáct komunistických poslanců odešlo, snížili by kvórum, vládu by v takovém případě muselo podpořit 93 poslanců.