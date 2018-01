Končí zima? Meteorologové řekli, jestli ještě v lednu udeří mrazy.

Počasí v lednu příliš lyžařům přát nebude. Vyplývá to z měsíční předpovědi meteorologů, podle které budou nejméně následující dva týdny teplotně nadprůměrné. Nad nulou by mělo být převážně i v noci.

S Novým rokem do Česka vtrhlo oteplení a podle meteorologů se mrazy hned tak nevrátí. "Trend nadprůměrných týdenních teplot, které se udržují již od poloviny prosince loňského roku bude pokračovat minimálně i v následujících dvou týdnech, kdy se očekává, že se týdenní minimální teploty budou pohybovat kolem nuly a maximální teploty se budou udržovat nad bodem mrazu," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Pak sice budou průměrné teploty postupně klesat, i tak by se ale většinou měly pohybovat v intervalech hodnot pro leden běžných.

"Období od 8. ledna do 2. února by mělo být jako celek teplotně nad dlouhodobým průměrem. Z hlediska srážek se neočekávají velké odchylky, ve všech týdnech předpokládáme srážkově normální průběh počasí. Období jako celek (od 8. ledna do 2. února) bude srážkově průměrné," dodal ČHMÚ.