Americká ekonomika stále vytváří nová pracovní místa (Ranní zpráva z finančního trhu)

Konec tohoto týdne přináší první zajímavá data letošního roku. Data z amerického trhu práce ukáží, že americké hospodářství stále vytváří pracovní místa ve velkém. Naznačí tak, že postupná normalizace měnové politiky může pokračovat. Na druhé straně statistici v eurozóně ukáží, že inflace v EMU je stále slabá. Celkově by tak dnešní data měla svědčit zeleným bankovkám.

Inflace v eurozóně zpomaluje

Americký trh práce v prosinci podle odhadu ekonomů SG vytvořil 200 tisíc nových pracovních míst mimo zemědělství. Za posledních pět měsíců by tak mělo jít již o čtvrtý velmi dobrý výsledek této statistiky. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na 4,1 %, ale nedá se ani vyloučit její pokles o desetinu procentního bodu. Slušný růst by měly zaznamenat hodinové výdělky. Celkově tak dnešní report z trhu práce nakreslí velmi hezký obrázek o americkém trhu práce. Ten pak podporuje náš výhled, že americký Fed letos třikrát zvedne sazby.

Na druhé straně atlantského zatím důvody pro zpřísňování měnové politiky chybí. Inflace v eurozóně totiž v prosinci podle nás o desetinu procentního bodu zpomalila. Zpomalení jde na vrub zejména bazickému efektu cen pohonných hmot a potravin. Jádrová inflace zůstává podle nás beze změny. Rizikem dokonce je, že dynamika cen ve službách o desetinu jádrovou inflaci zvedne. Na začátku letošního roku by inflace v eurozóně měla zpomalit až na 1,2 %. V druhé polovině roku by se ale měla vrátit k úrovni 1,5 %.

Euro nejsilnější od září

Zatímco zpřesnění francouzských PMI přineslo mírné zhoršení, revize stejných německých čísel byla veskrze pozitivní. Celkově si polepšily i indexy za celou eurozónu. Kdybychom předpověď pro růst HDP vytvářeli pouze za použití indexů PMI, tak by nám ukázaly dynamiku 0,8 % q/q. Dobrá data přišla také ze Spojených států. ADP report ukázal na 250 tisíc nových pracovních míst a podpořil tak náš optimistický pohled na dnešní oficiální report z trhu práce. Dobrá čísla nakonec svědčila euru, které se proti dolaru odpoledne vyšplhalo na svou nejsilnější úroveň od září minulého roku a přiblížilo se velmi blízko hladině 1,210 USD/EUR.

Regionální měny bez impulzů

Druhá polovina prvního týdne roku 2018 je na středoevropských devizových trzích zatím velmi klidná. Koruna včera zavřela oproti své ranní hodnotě v podstatě beze změny blízko 25,50 CZK/EUR. Maďarský forint si o desetinu procenta polepšil (na 308,2 HUF/EUR), zatímco polský zlotý desetinu procenta odepsal (na 4,153 PLN/EUR). K nezajímavému vývoji přispěl i nedostatek nových impulzů, když nejsou zveřejňovány nové makroekonomické údaje.

Příští týden nás však čeká série makroekonomických statistik z Česka. Co od nich očekáváme, najdete v našem dnešním reportu http://bit.ly/2CEvIyZ.