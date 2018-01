Penta chce zcela ovládnout Fortunu a akcie stáhnout z burz. Nabídka zní 182,50 Kč za akcii

Investiční skupina Penta má zájem odkoupit od minoritních akcionářů akcie společnosti Fortuna Entertainment Group obchodované na českém a polském trhu a získat tak ve firmě stoprocentní podíl. Minoritním akcionářům, kteří celkem vlastní téměř 20 % akcií (resp. 10,3 mil kusů akcií), nabídne jejich odkup na českém trhu za cenu 182,50 Kč za akcii. Patria bude proces odkupu na českém trhu řídit.

Akcie Fortuny v úterý na pražské burze uzavřely na úrovni 178,50 koruny za akcii. Penta uvedla, že chce být ve společnosti Fortuna Entertainment Group dlouhodobým investorem bez plánovaného data exitu. „Penta se chce soustředit na další intenzivní rozvoj Fortuny, a to zejména na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Vzhledem k tomu, že realizace těchto plánů bude finančně náročná, ovlivní to schopnost Fortuny vyplácet dividendy. Proto se Penta rozhodla navýšit svůj podíl na 100% a stáhnout akcie z veřejného obchodování na pražské a varšavské burze. Navíc stažením akcií z veřejného obchodování bude moci dojít k realizaci stanoveného plánu rozvoje Fortuny rychleji a jednodušeji," uvedla společnost.

Dceřiná firma Penty, společnost Fortbet Holdings Limited, registrovaná na Kypru, v současnosti vlastní 80,2 % akcií Fortuny. Lhůta pro doručení oznámení o akceptaci ze strany potenciálních zájemců o odkup akcií začne běžet dne 23. ledna 2018. Nabídkové období skončí dne 23. února 2018. Jak nabídkové období, tak cena za akcii, se mohou v uvedeném období měnit. Podrobné podmínky odkupu akcií včetně dalších důležitých informací bude možné v průběhu dneška najít na stránkách www.patria.cz. Na zveřejnění těchto dokumentů na Patria.cz upozorníme a odkaz doplníme do tohoto textu.



Minoritní akcionáři společnosti Fortuna Entertainment Group budou tak nabídku učiněnou ze strany Penty moci využít v období od 23. ledna do 22. února 2018 prostřednictvím akceptace nabídky, kterou naleznou na www.patria.cz a následně podáním prodejního příkazu u svého obchodníka s cennými papíry.



Fortuna je původně česká společnost založená v roce 1990 skupinou čtyř soukromých osob. Díky schválení zákona upravujícího provozování sázkových her nedlouho po jejím založení se Fortuna stala prvním oficiálním poskytovatelem kurzových sázek v České republice. O rok později vznikla sesterská sázková kancelář Terno na Slovensku.

Velmi důležitým momentem byl odkup obou firem skupinou Penta na přelomu let 2004 a 2005, která Fortunu restrukturalizovala a dále rozvíjela. Pod jejím vedením se Fortuna rozšířila na polský trh, a to prostřednictvím akvizice sázkové kanceláře Professional. V roce 2009 došlo k začlenění tuzemské a obou zahraničních společností pod nizozemskou entitu Fortuna Entertainment Group, která se nedlouho poté stala největším provozovatelem kurzových sázek ve střední Evropě.

V roce 2010 následně vstoupila společnost Fortuna Entertainment Group na pražskou a varšavskou burzu. V prvních čtyřech letech svým akcionářům přinášela zejména dividendový výnos, po roce 2015 a změně strategie se stala titulem s růstovým potenciálem. V posledních roce skupina posílila svoji pozici v rámci regionu, když expandovala na rumunský a chorvatský trh. Zároveň v České republice jako první tuzemská firma získala licenci pro provozování hazardních her na internetu.