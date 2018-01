Realizuje odcházející Štefunko mnohamilionový zisk na akciích O2?

Po 4 leté nadvládě skupiny PPF v telekomunikační O2 Czech Republic a.s. (dále jen O2) dochází vlastně k prvnímu výraznému odchodu blízkých lidí skupiny z nejvyššího vedení. V polovině prosince oznámil rezignaci předseda představenstva a šéf firmy Tomáš Bubník. V závěru roku obdobný krok učinil i předseda dozorčí rady Martin Štefunko - jediný manažer O2, který výrazně zainvestoval do firemních akcií.

Foto: W4T

Štefunko coby dřívější investiční ředitel skupiny PPF stál hlavní měrou za nákupem majoritního podílu v O2, na kterém se PPF dohodla se španělskou Telefonicou v listopadu 2013. Podílel se rovněž na následném rozdělení firmy, když došlo v polovině roku 2015 k vyčlenění telekomunikační infrastruktury do nově vzniklé společnosti CETIN. O odchodu Štefunka z vedení O2 se šuškalo již od loňského léta, když byly zmiňovány jeho soukromé aktivity. Ať už investice v řetězci zverimexů Pet Center či v energetice.

Štefunko a akcie O2

Necelý rok po zmiňovaném ovládnutí O2, resp. půl roku po získání funkce předsedy dozorčí rady Martin Štefunko zainvestoval 21,5 milionu korun do akcií O2. V listopadu 2014 totiž koupil 100 tisíc akcií za kurz 215 korun. Na domácím trhu v takovém rozsahu investice do veřejně obchodovatelných firemních akcií ze strany manažera firmy i dosud nevídaná věc. Historicky sice šlo zaznamenat větší investice do firemních akcií, nicméně vzešlých jen z manažerských akciových či opčních programů, kdy vlastně nedocházelo k dlouhodobému zainvestování vlastních finančních prostředků managementu.

Již zhruba po roce šlo hovořit o velmi výnosné investici Štefunka. Rozdělení společnosti totiž znamenalo automaticky získání i akcií CETIN. Pokud se jich Martin Štefunko tehdy nezbavil na burze, následné vytěsnění minoritních akcionářů mu přineslo přes 17 milionů korun. Samotné akcie O2 přitom do konce roku 2017 neprodal. Jejich hodnotu šlo k poslednímu loňskému kurzu stanovit na více 27,6 milionu korun.



Celkové zhodnocení přes 130 procent

Vedle ceny akcií O2 je nutno do výnosů Martina Štefunka zahrnout příjem z dividend. Za dané 3 roky firma akcionářům rozdělila v souhrnu 46 korun hrubého na každou akcii, loni navíc i nedaněné 4 koruny z emisního ážia. Pokud vezmeme v potaz tyto příjmy, zmiňovaný příjem z akcií CETIN a tržní hodnotu samotných akcií O2, dopočítáme se u Martina Štefunka částky téměř 500 korun na každou akcii. Jeho investice do „původních“ akcií O2 za tehdejší kurz 215 korun mu tedy přinesla velmi solidní zhodnocení.

Kdy danou investici Martin Štefunko definitivně uzavře, můžeme jen spekulovat. Odchod z O2 mu každopádně otevírá prostor „tiše“ investici případně ukončit. Se zánikem jeho funkce totiž končí rovněž i zákonná povinnost informovat o transakcích s akciemi O2.

Nový šéf O2 a firemní akcie

Tomáš Bubníka na postu generálního ředitele vystřídal od začátku roku Jindřich Fremuth. Zajímavé je, že právě člověk, který byl po Martinu Štefunkovi již jediným manažerem O2 , který se za nadvlády PPF rozhodl zainvestovat do firemních akcií . Tehdy coby ředitel divize Rezidentních zákazníků krátce po rozdělení společnosti nakoupil v červnu 2015 na 351 akcií O2 . Ve srovnání s Martinem Štefunkem však zanedbatelná investice 25 tisíc korun . Fremuthovi nicméně rovněž přináší výrazné procentuální zhodnocení, když akcie kupoval za kurz 71 korun