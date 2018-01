Účetní skandál majitele obchodů Kika se prohlubuje

Účetní skandál maloobchodní firmy Steinhoff International se prohlubuje. Firma, která v České republice vlastní nábytkářský řetězec Kika, dnes varovala, že zřejmě bude muset přeúčtovat nejen výsledky za loňský a předloňský rok, ale také výsledky za rok 2015, a možná i dřívější údaje.



Steinhoff vlastní více než 40 maloobchodních značek, včetně obchodních řetězců Conforama, Mattress Firm či Poundland. Společnost nyní bojuje o své přežití, když minulý měsíc odhalila nesrovnalosti v účetnictví za rok 2016 a rozloučila se s generálním ředitelem. Po odhalení nesrovnalostí oznámila, že odkládá zveřejnění výsledků hospodaření za rok 2017, dokud nebude dokončeno vyšetřování. Akcie firmy od té doby klesly o více než 90 procent a tržní hodnota firmy se snížila o miliardy dolarů.



Kontrola provedená účetní firmou PwC naznačila, že účetní nesrovnalosti se zřejmě objevily již před rokem 2015. "I když vnitřní kontrola a vyšetřování účetních nesrovnalostí nebyly ještě dokončeny, bude pravděpodobně nutné přepracování účetních závěrek i pro léta do roku 2015," uvedla firma v prohlášení.



Firma v prosinci varovala, že odhalila ve své rozvaze díru ve výši dvou miliard eur (51 miliard Kč). Od té doby také oznámila, že jí byly pozastaveny nebo zrušeny některé úvěry a její dluh činí deset miliard eur, napsala agentura Reuters.



Firma je také v Německu od roku 2015 vyšetřována kvůli účetnímu podvodu. Koncem roku 2015 firma přesunula hlavní obchody se svými akciemi z burzy v Johannesburgu na frankfurtskou akciovou burzu. Podle prokuratury jsou bývalí a současní manažeři firmy podezřelí, že nadhodnocovali příjmy v dceřiných společnostech. Steinhoff uvedl, že vyšetřování v Německu se týká toho, zda byly příjmy správně zaúčtovány a zda byly správně vykázány zdanitelné zisky.



Agentura Moody's Investors Service minulý týden snížila rating společnosti hlouběji do neinvestičního pásma, tzv. junk. Varovala, že firma by mohla mít problémy se splácením nebo refinancováním dluhu, který bude splatný v letošním roce.

Akcie Steinhoff kotované v Johannesburgu dnes stouply až o 27 procent, nejvíce od 12. prosince, zisky ale později zmírnily, naposledy přidávaly více než 9 procent, ukazují data Bloombergu. Od 5. prosince, kdy firma dala o problémech v rozvaze vědět, se titul propadl o 87 procent. Graf níže ukazuje vývoj titulu v systému Xetra za poslední měsíc. Kika je součástí skupiny Steinhoff od podzimu 2013. Pod křídla Steinhoff patří také francouzský řetězec prodejen nábytku Conforama nebo Poundland v Británii.

