ČEZ: Produkce z jádra loni stoupla o 15% a dále poroste

Podle statistik ČEZu dvě tuzemské jaderné elektrárny Dukovany a Temelín v loňském roce zvýšily svou společnou produkci elektrické energie meziročně o 15% na celkových více jak 28 TWh. V roce 2016 produkce obou elektráren kvůli dlouhodobým odstávkám klesla. Celkový výsledek výroby v českých jaderných elektrárnách byl pátý nejlepší od roku 2000, kdy byl spuštěn první blok Temelína.Podle ředitele JEDU se příznivě projevila především optimalizace odstávek v Temelíně a posun té aktuální na přelom loňského a letošního roku. Tento krok se částečně promítne do výsledků jihočeské elektrárny v roce 2018. Růst by proto měla především výroba v Dukovanech. „Naším cílem rozhodně nebude trhání rekordů, ale vracíme se do standardního provozu. Čeká nás navíc plnění podmínek stanovených při prodloužení povolení k provozu,“ dodal ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský.Podle údajů ČEZ do JEDU od jejího spuštění doposud proinvestoval přes 18 mld. Kč . Její další provoz ČEZ odhaduje na dalších nejméně 20 let s možností dalšího prodloužení.

Při prezentaci výsledků hospodaření za rok 2017 by měl ČEZ zveřejnit konkrétní plány výroby svých jaderných zdrojů.