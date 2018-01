Hüner (MPO): ČEZ nepotřebuje pomoc státu při dostavbě JEDU. Zvládl by to i sám

Dnešní Hospodářské noviny s odkazem na Seznam.cz uvedly, že dle ministra průmyslu Tomáše Hünera je ČEZ dostatečně ekonomicky silný na to, aby mohl sám postavit novou jadernou elektrárnu, která by v budoucnu nahradila Dukovany. Dle Hünera by negativní efekt na akcie ČEZu byl v řádu několika desítek korun. Upozorňujeme, že vláda je zatím bez důvěry Poslanecké sněmovny a nejde o její oficiální stanovisko. Zpráva je však mírně negativní.