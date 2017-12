Reuters: Podaří se čínským autům proniknout na západní trhy?

Po desetiletí rozvoje, často prostřednictvím koupě zahraniční technologie a know-how nebo prostřednictvím takzvaného benchmarkingu, tedy systematického měření a porovnávání vlastní a zahraniční technologie, mají čínští výrobci aut větší ambice - prodávat na hlavních západních trzích. Zlepšení designu aut, technologie a marketingu pomohlo automobilkám jako je Geely, GAC Motor a Great Wall Motor získat větší podíl na domácím automobilovém trhu, který je největší na světě.



To jim dává i lepší šance na přežití na trzích v Evropě a v USA, kde panuje silná konkurence, poznamenala agentura Reuters. Kdysi vzdálený cíl získat podíl v některé ze západních bašt by se tak mohlo brzy podařit naplnit. Například čínská automobilka Geely, která vlastní Volvo Cars a Lotus a která vyrábí černé londýnské vozy taxi, má v plánu začít prodávat svá auta v Evropě v roce 2019, v USA pak o rok později.



Průkopníkem v této snaze má být její značka Lynk & Co, kterou Geely zřídila ve Švédsku spolu s firmou Volvo. Geely na západě plánuje prodej pouze takzvaných zelených aut, tedy konvenčních hybridů, hybridů dobíjených ze zásuvky a plně elektrických aut. Primárně chce prodávat auta ve svých vlastních obchodech a přes internet. Této formě dává přednost před tradiční formou prodeje prostřednictvím franšízových prodejců. Mohla by také nabízet auta k pronájmu prostřednictvím modelu předplatného podobného tomu, jaký mají Netflix a Spotify.

Problémem předsudky i obchodní přebytek



Jiná čínská firma GAC Motor, jejíž mateřská společnost Guangzhou Automobile Group je v Číně partnerem automobilek Honda Motor, Toyota Motor a Fiat Chrysler, by mohla předběhnout Geely ve vstupu na americký trh, kam se chystá koncem roku 2019. Na rozdíl od Lynk & Co chce ale prodávat raději prostřednictvím tradiční distributorské sítě franšízových autosalonů.



Čínským automobilkám trvalo roky, než se dostaly tak daleko, a je jisté, že budou čelit nemalým překážkám. "Důležitou překážkou na trzích jako je ten americký jsou předsudky spotřebitelů vůči zboží vyrobenému v Číně," říká jeden z vysoce postavených představitelů marketingové firmy JD Power & Associates Jeff Cai. "Náš průzkum ukázal, že většina spotřebitelů z USA si myslí, že Čína je země třetího světa, která vyrábí zboží nízké kvality."

Velkým problémem je také obchodní přebytek Číny se Spojenými státy, který je v centru zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dovoz aut z Číny by pravděpodobně tento přebytek dál zvýšil.



Lynk & Co chce otevřít svůj vlastní vlajkový obchod v Berlíně v druhé polovině roku 2019 a podobný obchod v San Francisku v roce 2020. V některých amerických státech, které neumožňují přímý prodej, plánuje společnost model prodeje vycházejícího z předplatného, tedy pronájem aut spotřebitelů na základě smluv na dobu jednoho měsíce. Tyto dohody budou zahrnovat pojištění, záruku a další výhody.

GAC Motor podle informovaných zdrojů zvažuje, že by zahájila vpád na západní trhy na severovýchodě USA. Ten je otevřenější zahraničním vozům a sportovně-užitkovým automobilům (SUV), které tam chce firma prodávat. GAC Motor uvedla, že o místě vstupu na americký trh ještě nerozhodla, ale zvažuje spíše vytvoření sítě franšízových prodejců, případně by se připojila k některé již existující skupině prodejců aut. GAC Motor, která se může pochlubit tím, že svou automobilovou technologii vyvinula převážně sama, teď provádí průzkum trhu. Cílem je určit umístění značky a stanovit, které produkty bude v USA prodávat.



Mezi prvními modely prodávanými v USA bude zřejmě také model SUV prodávaný v Číně pod názvem Trumpchi GS8. Vzhledem k politické citlivosti ale bude model pro americký trh přejmenován.