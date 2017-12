V USA nezvládají přívaly sněhu, na Česko se žene silný vítr.

Spojené státy americké o svátcích zasáhla silná sněhová bouře. Město Erie v Pensylvánii kvůli sněhu hlásí stav nouze - napadly desítky centimetrů, doprava je zcela ochromená. Před počasím ale varují i meteorologové v Evropě. Zejména její centrální část totiž ve středu zasáhne silný vítr, místy může dosahovat i 160 km/hod. Místo sváteční pohody musí obyvatelé pensylvánského města Erie neustále odhrabovat sníh. Od neděle ho napadlo více než 80 centimetrů, policie všechny motoristy varuje před neprůjezdnými a nebezpečnými silnicemi s obrovským množstvím uzávěrek, informuje britská BBC. Meteorologové varují, že další sníh napadne ve středu, místy se může tvořit silná a nebezpečná ledovka či náledí. Podle Národního meteorologického centra Cleveland padají den co den nové rekordy a nahrazují ty z roku 1956. Obchody a školy jsou uzavřené, Některé mezinárodní lety musely být kvůli nepříznivému počasí zrušené. Domy i auta pohřbil sníh. V Evropě udeří orkán

Počasí ale trápí nejen meteorology v USA, ale i v Evropě. V mnoha zemích už platí výstraha před orkánem, který centrální část zasáhne ve středu. Na Slovensku varují před větrem dosahujícím v nárazech i 160 km/hod. Na některých místech platí i výstraha před povodněmi.

Co se České republiky týče, vítr by měl nejsilněji udeřit v Morvaskoslezském a Olomouckém kraji. Platí výstraha - a to od středečních 12 hodin do čtvrtečních 6 hodin ráno.

"Během středy 27. 12. začne na východě našeho území zesilovat jižní vítr. Odpoledne, večer a v noci na čtvrtek 28. 12. bude mít v nárazech rychlost kolem 20 m/s (kolem 70 km/h), v Jeseníkách a Beskydech kolem 30 m/s (kolem 110 km/h). Vítr bude slábnout během čtvrtečního rána,“ varují meteorologové.