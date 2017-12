Perly týdne: Dluhy ohrožují dolar, ČR je evropským rájem, potřebuje ale změny EET

Ohrožený dolar, evropský ráj a deprivace, bitcoinová sága. Bohatí zbohatnou, z aut budou skateboardy a my si vymýšlíme v životopisech. Problematické jádro, změny EET, málo vody a bič na notorické čmoudily. Přinášíme Vám ohlédnutí za zajímavými tématy v pravidelných Perlách týdne.

Trhy, ekonomika, politika – Ohrožený dolar, evropský ráj a deprivace, bitcoinová sága



Zatímco akciovým trhům letošní rok přál, u dalšího člena skupiny rizikových aktiv, kterým jsou komodity, už byl obrázek smíšenější. Výkony hlavních komoditních skupin shrnuje následující graf. Jednoznačným vítězem je měď, která je někdy považována za indikátor dalšího vývoje v celé globální ekonomice. Komodity jako celek naopak značně tížily ceny zemního plynu a nepomohly ani ceny cukru, kukuřice a některých dalších zemědělských plodin:







Eurostat přináší tento týden srovnání „míry materiální a sociální deprivace“ v evropských zemích. Podle následujícího obrázku jsou na tom v tomto ohledu zdaleka nejhůře lidé v Rumunsku a Bulharsku, kde je deprivováno téměř 50 % společnosti. Dobře na tom není ani Řecko, Maďarsko, Litva a Lotyšsko. Rájem jsou naopak skandinávské země, Rakousko, Nizozemí, Lucembursko a do značné míry i Česká republika. Ta se totiž řadí mezi země, kde zmíněnou deprivací trpí méně než 10 % lidí. Podle grafu jsme na tom dokonce o něco málo lépe než Německo a znatelně lépe než průměr EU, či země jako Velká Británie, Francie, či Slovensko:

Bitcoinová sága pokračuje: WSJ tento týden informuje, že někteří spekulanti si vsadili na to, že cena bitcoinu se do konce příštího roku vyšplhá nad 50 000 dolarů. Startupový elektronický trh s bitcoinovými deriváty LedgerX totiž zveřejnil informace, podle kterých blíže neidentifikovaný trader, či tradeři za pomocí bitcoinových call futures vsadili na zmíněný růst ceny, který by měl nastat do konce prosince 2018. Podobný obchod proběhl na Ledger X poprvé.



Ani my nezůstáváme v bitcoinové horečce pozadu. Minulý týden jsme tu informovali o českých společnostech, které v „oboru“ úspěšně podnikají. A tento týden naše domácí média tvrdí, že jeden Rus koupil v Praze byt za 35 bitcoinů. Jde údajně o teprve druhou nemovitost na světě, za kterou někdo zaplatil virtuální měnou.



VOXEU zase v rámci neutuchajících diskusí o digitálních měnách přináší výsledky nového průzkumu CFM-CEPR. Jeho autoři Wouter den Haan, Martin Ellison, Ethan Ilzetzki, Michael McMahon a Ricardo Reis tvrdí, že podle předních evropských ekonomů by bitcoin neměl vzbuzovat obavy. Většina z nich se domnívá, že digitální měny nepředstavují hrozbu pro stabilitu finančního systému a nebude tomu tak ani v následujících letech. Ekonomové jsou ovšem i přesto pro přísnější dohled a regulaci této oblasti trhů a příčinou je zejména anonymita transakcí a možnost používání digitálních měn pro kriminální účely a daňové úniky.



Obavy by naopak podle některých ekonomů měl vzbuzovat vývoj zadlužení Spojených států. Čerstvě zveřejněná studie „The new Triffin Dilemma: The concerning fiscal and external trajectories of the US“, jejímiž autory jsou Emmanuel Farhi a Matteo Maggiori, poukazuje na to, že Spojené státy v posledních desetiletích „kupí veřejně a vnější dluhy“. To by mohlo ohrozit „výjimečnou pozici, kterou si drží dolar v mezinárodním měnovém systému“. Vzniká totiž riziko krize podobné vývoji ve Velké Británii ve dvacátých a v USA v šedesátých letech. Jejím výsledkem by byl „dramatický propad důvěry a run na dolar“. Historický a očekávaný vývoj federálních dluhů držených v USA veřejností shrnuje následující obrázek:





Byznys – Bohatí zbohatnou, z aut budou skateboardy a my si vymýšlíme v životopisech



Bloomberg Gadfly poukazuje na to, že ředitelé velkých amerických společností „patří mezi úzkou skupinu lidí, kteří by měli těžit z plánovaných daňových reforem“. Jak přitom ukazuje následující obrázek, poměr odměn ředitelů a průměrných platů zaměstnanců se již řadu let pohybuje na více než 200 násobku a nachází se mnohem výše než v první polovině devadesátých let, o letech předchozích nemluvě.





Stejně jako spekulace o „férové“ ceně bitcoinu se v poslední době množí úvahy o budoucnosti osobní a nákladní automobilové dopravy. Nápady jako autonomní řízení, či elektromobily se staly již běžnou věcí, hranice tu ale zřejmě nekončí. Švýcarská společnost Rinspeed tento týden představila koncept Snap Mobility, který pracuje s myšlenkou univerzálního automobilového podvozku, na který by bylo možno umístit různé nástavby podle potřeb a chuti cestujících. Základem vozidla je tedy jakýsi „skateboard“, který by pravděpodobně používal elektromotor a byl by schopen autonomního řízení. Podle společnosti by tento systém měl řadu výhod, včetně nižších nákladů na pořízení nového vozu, či přesněji řečeno skateboardu. Pokud by se totiž na trhu objevil výkonnější model, zákazníci by obměnili jen tento skateboard a nástavbu by si ponechali původní:







Bloomberg Gadfly si všímá pozoruhodného chování akcií společností Applu a jednoho z jejích významných dodavatelů, společnosti Hon Hai. Jak ukazuje následující graf, do října letošního roku se ceny obou titulů vyvíjely podobným způsobem zejména podle toho, jak investoři hodnotili výhled Applu. Na podzim ale u Hon Hai začala převažovat značně negativní nálada, zatímco akcie Applu mířily dál nahoru. Bloomberg ale uklidňuje investory, kteří by mohli tento vývoj interpretovat jako signál přílišného optimismu u americké společnosti. Příčinou prý poklesu Hon Hai byly specifické problémy této firmy a ta naopak nyní vysílá pozitivní signály pro obě akcie. Její tržby se totiž v listopadu zvýšily o 18,5 % a příčinou by měla být zejména silná poptávka po iPhonech.







Cnet.com přináší výsledky průzkumu, který ukazuje, v jakých částech svého životopisu uchazeči o zaměstnání nejčastěji podvádí. Podle výsledků 40 % z nich neuvádí pravdu u vzdělání a kvalifikace, 35 % u délky předchozího zaměstnání, 30 % ohledně zkušeností a 29 % u osobních zájmů. Asi 3 % podvádí u svého věku a jeden ze sta dokonce uvede jiné jméno:







U nás doma: Problematické jádro, změny EET, málo vody a hodně čmoudu



DVTV přináší rozhovor s profesorem Stephenem Thomasem, který jako britský odborník na ekonomiku jaderné energetiky varuje před stavbou dalších jaderných elektráren „Zvrtne se to špatným směrem“, říká o plánech na stavbu nového reaktoru u nás. A dodává, že zatímco západní výrobci čelí krachu, reaktory těch ruských a čínských nejsou řádně prověřené nezávislými regulátory. Na trhu podle něj není jediná firma, u které by se nedaly očekávat problémy.



Nová ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro idnes.cz uvedla, že by ráda vyloučila z EET ty nejmenší podnikatele, kteří si na zátěž nejvíc stěžují. „Já se kloním k hranici příjmů 250 tisíc korun ročně, zaznívá i půl milionu nebo 750 tisíc. Držím se názoru, že bychom měli vynětí z EET podmínit placením paušální daně. Začátkem ledna svolám jednání podnikatelských sdružení, která zastupují velké množství menších podnikatelů, a budu o tom s nimi debatovat“, uvedla ministryně. A dodala, že v návrhu daňových změn, o kterém bude ANO jednat s dalšími stranami, je zařazeno snížení DPH na točené pivo, vodné a stočné a na některé služby náročné na lidskou práci - kadeřnice, opraváři, maséři.



Stejný portál přináší tento týden rozhovor s ministrem zemědělství Richardem Brabcem. Pro něj významným tématem hospodaření s vodou a proto mimo jiné uvedl: „Pokud je v současné době povrchová voda až třikrát dražší než voda podzemní, tak to leckde logicky vede k tomu, že vodohospodářské společnosti raději čerpají levnější, ale vzácnější podzemní vodu. A přitom by to mělo být úplně opačně. Ministr navrhuje, aby stát „udělal z vody věc nejvyššího veřejného zájmu“. V devadesátých letech minulého století podle ministra došlo k obrovské chybě, kdy se stát a následně obce v řadě případů zbavily vodohospodářského majetku a ztratily tak reálný vliv na dění v této naprosto klíčové oblasti.



Brabec tvrdí, že se velmi osvědčily kontroly topenišť – příslušný zákon má podle něj preventivní charakter. „Lidé dříve věděli, že dělají něco špatně, ale byli si natolik jistí, že se jim nemůže nic stát, že s tím nepřestali. A teď je tu konečně zákon. Dostali jsme mnoho pochval od starostů, že konečně mají něco v ruce na notorické čmoudily“, řekl ministr. Dotace na výměnu kotlů budou podle něj pokračovat: „Získali jsme na to devět miliard korun z evropských fondů, které by mohly stačit až na výměnu 100 000 kotlů. Těch starých je ovšem dohromady skoro 400 000 a lidé si je budou muset vyměnit do roku 2022, kdy podle zákona už z roku 2012 bude zakázaný provoz starých kotlů s první a druhou emisní třídou“.