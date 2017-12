Češi jsou největšími skeptiky v Evropské unii, co jim nejvíc vadí

Aktuální průzkum Eurobarometr, který mapuje nálady a veřejné mínění v členských státech Evropské unie, potvrdil, že Češi patří mezi největší euroskeptiky. Pozitivní obraz má Evropská unie jen u 58 % obyvatel, stejně jsou na tom Řekové. Naopak podpoře okolo 90 % se EU těší v Litvě, Dánsku nebo Nizozemsku.

Tři čtvrtiny Evropanů vnímají Unii pozitivně, ukázal to speciální výzkum Budoucnost Evropy provedený v rámci tradičního průzkumu Eurobarometr, které zveřejnila Evropská komise tento týden. Největší podpoře se EU těší u mladších respondentů ve věku 15 až 39 let (79 %), nejmenší naopak u starších 55 let (70 %). Platí také, že čím vyšší vzdělání a ekonomické postavení, tím větší podpora Unii.

Nejpozitivnější obraz má EU v Litvě (91 %), Dánsku (89 %) a Nizozemsku (87 %). Naopak na opačném konci skončily Francie (66 %), odcházející Velká Británie (59 %), Česká republika a Řecko (shodně 58 %). V případě Česka 39 % lidí má na EU negativní pohled, 3 % respondentů uvedla možnost "nevím".

Výzkumníci se ptali na dva největší problémy, kterým EU čelí. Nejčastěji respondenti uváděli migraci (v průměru EU 39 % dotázaných) a terorismus (38 %). Za největší problémy EU to považují i Češi. Hned 58 % označilo za jeden ze dvou největších problémů imigraci a 43 % terorismus. Třetí skončila ekonomická situace konkrétního členského státu (16 %) a kriminalita (12 %).

Pokud jde o problémy, kterým čelí konkrétní členský stát, Češi za nejvážnější považují růst cen (41 %) a nízké penze (24 %) těsně následované vládním dluhem (21 %). V evropském měřítku přitom nejčastěji respondenti na první místa umisťovali nezaměstnanost (25 %) a migraci (22 %).

Češi patří také mezi národy, které nejméně důvěřují EU jako instituci. V celounijním průměru jim věří jen 41 % dotázaných, v Česku je to 35 %, byť oproti situaci na jaře letošního roku to představuje 5 % zlepšení. Hůře než v Česku je na tom jen v Itálii, Francii, Velké Británii a v Řecku.

Češi také nevěří, že jejich hlas se v Unii počítá, myslí si to jen 22 % respondentů. Ještě o 2 % hůře dopadl výzkum v Estonsku, Řecku a Lotyšsku. Výsledek 44 % v rámci celé EU je ale tím nejlepším za posledních 13 let.

Úplně nejhorší ze všech států mají Češi vztah k euru. Společnou měnu podporuje jen 22 % dotázaných, 73 % bylo proti a 5 % uvedlo, že neví. Na chvostu s Českem skončily další státy, které se tradičně staví proti euru, Švédsko (25 %), Velká Británie (30 %), Dánsko (31 %). Naopak země, které Eurem platí, jej vnímají pozitivně. Třeba na Slovensku jej podporuje 80 % dotázaných.