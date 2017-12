Summary: Kámen úrazu u Oracle, nadšení u Adobe a velkoobchodní solidno u Costco

Poslední den týdne nám přinesl nová čísla z druhé strany Atlantiku. Kamenem úrazu u Oracle je výhled pro příští rok. Na vlně dobrých výsledků se naopak nadále veze Adobe Systems. Překvapivě dobré výsledky z amerického velkoobchodu zastupuje Costco.



Oracle (DIP)



Nové výsledky Oracle nám bohužel nevykouzlily zrovna úsměv na tváři. Čísla za minulý kvartál se opětovně zdají uspokojivé, ve většině ohledů splnila tržní konsensus, nicméně výhled pro cloudový byznys se opět dočkal výrazného zhoršení. Pojďme ale hezky popořádku. Tržby narostly meziročně o 6 %, čímž se jim podařilo do puntíku vyplnit tržní predikce. Provozní marže se rozšířila o 170 bps yoy na 43,6 %, což se přetavilo v čistý zisk na akcii ve výši 0,7 USD (+15 % yoy). Očekávání trhu byla nastavena o 2 centy níže. Za zklamání se dá pokládat volný cashflow, jenž dosáhl hodnoty 250 mil. USD (konsensus 750 mil. USD). Na druhou stranu, nezapomeňme na heroický výkon (6 mld. USD), jenž tento ukazatel předvedl v předešlém kvartálu.





Také při rozpadu na jednotlivé segmenty se věci nejeví zas tak špatně. Tržby z cloudu rostly 40% meziročním tempem, které bylo managementem avizováno spolu s předešlými výsledky, a počítal s ním také trh. Překvapivě dobrý výkon podaly softwarové licence (tradiční způsob distribuce), které se držely v linii předešlého roku. Výnosy příštích období (tzn., příjmy, které se ještě jen dostanou na rozvahu) posílily o 9 % yoy na 8 mld. USD S výhledem do příštího kvartálu přichází příslovečný kámen úrazu. S predikcí +23 % yoy zpomalují tržby z cludového byznysu výrazně rychleji, než jsme očekávali. Zaskočen zůstal i trh, jehož konsensus počítal s hodnotou +35 % yoy. Mírným zklamáním byl čistý zisk na akcii, jenž by se měl držet v intervalu 0,68 – 0,70 USD (konsensus 0,72 USD ). Malou útěchou jsou celkové tržby, které se drží predikcí (9,45 – 9,65 mld. USD ). Akcie odpovídají na neuspokojivý výhled 4%.Poskytovatel kreativních nástrojů se nadále veze na vlně překvapivě dobrých výsledků. Tržby si poprvé sáhly na 2 mld. USD díky 25% yoy nárůstu, přičemž konsensus trhu byl nastaven na 1,95 mld. USD . Provozní marže se dočkala dalšího rozšíření o 350 procentních bodů na 40,2 %, což spolu s rostoucími tržbami vykrystalizovalo v čistý zisk na akcii na úrovni 1,26 USD (+40 % yoy). Tržní predikce přitom udávaly o 13 centů méně. Volný cashflow dosáhl 800 mil. USD Příjmy z klíčového segmentu Creative, do něhož patří například známý Photoshop, poskočily o 30 % yoy na 1,2 mld. USD . Z pohledu anualizovaných tržeb se tak dostáváme na 4,6 mld. USD – lehounce nad konsensus. Příjmy ze segmentu digitálního marketingu (30 % celkových tržeb) se zásluhou cloudového řešení Experience Cloud vyšvihly o 16 % yoy na 570 mil. USD Výhled na další kvartál se pevně drží očekávání trhu. Celkové tržby by měly růst 20% yoy tempem na 2,04 mld. USD a čistý zisk na akcii by se měl usadit na 1,27 USD (tady je konsensus 1,25 USD ). Posílení tržeb se nadále opírá principálně o segment Digital Media (Creative + Document Cloud), jenž počítá s příjmy na úrovni 1,4 mld. USD (+25 % yoy).Po dobrém úvodu se nakonec akcie vracejí k včerejší zavírací ceně.Dnešní týden uzavřeme s překvapivě dobrými výsledky z velkoobchodu. Costco ukončil kvartál s tržbami ve výši 31,8 mld. USD . Jejich 13% yoy růst mírně překonal konsensus, za což můžeme poděkovat zejména internetovým prodejům (+40 % yoy). Pro obchod důležitá metrika comparable sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok) posílila o 7,9 % yoy, avšak tady doufal trh v o něco lepší výsledek (+8,8 % yoy). I když stagnující hrubá marže nepomohla čistému zisku na akcii, s hodnotou 1,36 USD (+17 % yoy) se mu podařilo konsensus zlehka překonat.Na solidních číslech akcie rostou o 4,5 %.