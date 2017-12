Odhady: Vytěžit 1 bitcoin stojí nyní 6 611 USD. Ve 2Q18 to bude už 14 175 USD!

Podle Jamese Butterfilla z ETF Securities je v souvislosti s růstem cen bitcoinu nutné započíst do rovnice nabídky vs. poptávky vstupní náklady těžařů na získání jednotlivých mincí.Podle Butterfilla po započtení všech nákladů včetně spotřeby elektrické energie se jednotkové náklady na získání jedné mince pohybují ve 4Q tohoto roku na úrovni 6 611 USD . Na začátku roku to bylo 2 856 USD a ve 2Q příštího roku to bude už 14 175 USD Růst nákladů souvisí se základní konstrukcí celého bitcoinu , která stanovuje, že získávání nových mincí je vždy o něco obtížnější. Těžba nových bitcoinů probíhá v mnoha případech ve specializovaných "továrnách" pracujících s desetitisíci počítači, které provádějí potřebné výpočty generující nové virtuální mince.Odhaduje se, že cca 58% veškeré bitcoinové těžby nyní probíhá v Číně, 16% pak v USA a zbylých 26% je rozptýlenou ve zbytku světa. Podle některých odhadů se celková spotřeba elektrické energie celého segmentu pohybuje na úrovni spotřeby 3 miliónů amerických domácností. Jen za poslední měsíc se spotřeba elektrické energie celého sektoru zvýšila o 30%.