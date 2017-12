Fed zvýšil sazby podle očekávání (14.12.2017)

Americké dluhopisy a eurodolar si vyložily výstupy z včerejšího zasedání Fedu holubičím způsobem, k čemuž je opravňoval fakt, že dva členové FOMC hlasovali proti zvýšení sazeb a samotné vyznění komentáře často zmiňovalo (stále nízkou) inflaci. Pokud bude schválena daňová reforma, tak se lze ztotožnit s Fedem, že by v příštím roce sazby mohly vystoupat o dalších 75 bazických bodů. To si však peněžní trh zatím nechce připustit.



Eurodolar si od centrálních bank ovšem neodpočine ani dnes. Zasedá ECB a to nejzajímavější bude její nová prognóza - zejména pak, co řekne o výhledu pro Euribor a inflaci na roky 2019–2020. Pokud prognóza ukáže na růst sazeb v tomto období, euro by mohlo dále zpevnit.