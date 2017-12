Fed, sazby a očekávání trhů. Situace se opakuje, říká Fidelity

Americký Fed je podle všeho pevně rozhodnut opět zvýšit cenu peněz. Jeho rozhodnutí mu ve finále mohou ulehčit i poslední páteční silná čísla z trhu práce. Zajímavější otázkou však je, jak velké zvýšení sazeb se očekává pro příští rok, říká Nick Peters, manažer portfolia v bance Fidelity International.

„Trhy byly oceněné jen na 17procentní pravděpodobnost, že v roce 2017 proběhnou tři nárůsty sazeb. Většina investorů věřila, že Fed zvýší sazby jednou nebo dvakrát. Tato situace se znovu opakuje,“ připomíná Patel. „Nyní je menší než 20procentní pravděpodobnost, že do konce příštího roku nastanou tři zvýšení sazeb, ale 60procentní pravděpodobnost, že sazby vzrostou jednou nebo dvakrát,“ uvádí také. Jedním z důvodů by podle něj mohla být slabá jádrová inflace. Stejně tak by ale důvodem mohly být nedávné komentáře nastupujícího předsedy Fedu Jerome Powella, podle kterého nízká míra participace na trhu práce znamená, že prostor pro zlepšení existoval před tím, než rostly mzdy a tlačily inflaci nahoru.

„Pokud jsou trhy překvapeny inflací v USA, mohli bychom na trzích vidět mnohem vyšší volatilitu a výnosy z dluhopisů s pevným výnosem by se mohly vyšplhat výše."



Federální výbor pro volný trh (FOMC) oznámí měnově politické rozhodnutí ve středu večer SEČ, předtím ještě dostane čerstvou dávku dat v podobě listopadové inflace. Následovat bude poslední tisková konference končící předsedkyně Fedu Janet Yellenové, která by „mohla být méně opatrná než obvykle,“ říká Rick Patel, manažer dluhopisového portfolia v bance Fidelity.

„Uslyšíme tak komentáře týkající se růstu mezd, trhu práce a ´přechodných´ inflačních faktorů,“ podotýká Patel. „K tomu, aby investory překvapila, je zde malý prostor, takže se centrum zájmu přesune k roku 2018 a novému předsedovi Jeromu Powellovi,“ uvedl také Patel.

Ekonom banky ČSOB Petr Dufek a hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš počítají ve svém hlavním scénáři s tím, že po prosincovém růstu sazeb Fed příští rok sazby zvýší ještě třikrát, a to až ke 2,125 procenta. Jako argument může sloužit fakt, že v posledních týdnech vzrostla pravděpodobnost přijetí daňového balíčku, který by mohl fiskálně podpořit americkou ekonomiku poblíž vrcholu hospodářského cyklu. To by byl pro Fed o důvod víc nepolevovat v postupném utahování měnových kohoutů a pokračovat dál i v příštím roce.