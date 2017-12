Fed sazby zítra zvýší, vyznění zasedání však může být holubičí

Středeční zvýšení úrokových sazeb americké centrální banky je podle všeho hotová věc. Fed na něho trhy dostatečně dlouhou dobu připravoval, a tak je prosincové zpřísnění měnové politiky v tržních cenách již plně zakalkulované. Překvapení však může přinést zveřejnění očekávané trajektorie úrokových sazeb, tak jak jí vidí prezidenti jednotlivých regionálních reservních bank. Výhled by se totiž mohl posunout mírně směrem dolů. Naše prognóza pro příští rok zůstává beze změny. Zvýšení sazeb očekáváme v březnu, v červnu a v září. Z fundamentálního hlediska se rizika koncentrují spíše ve směru pouze dvojího utažení měnových podmínek. Na druhou stranu však radu guvernérů příští rok čekají významné změny, přičemž v novém složení bude spíše více jestřábí.

Ve středu se klíčová úroková sazba ve Spojených státech s největší pravděpodobností posune o 25 bazických bodů směrem nahoru, a to na úroveň 1,25 – 1,50 %. S tím však finanční trhy počítají, a tak se pozornost obrátí na novou prognózu americké centrální banky. Zájem bude přitahovat především medián úrokových sazeb Fedu. Ten zatím počítal s trojím zvýšení sazeb v roce 2018, dvojím v 2019, jedním v roce 2020 a neutrální sazbou na úrovni 2,80 %. Podle ekonomů SG by se však medián úrokových sazeb pro rok 2019 mohl snížit z 2,70 % na 2,60 %. Zároveň se i více jestřábí odhady zřejmě posunou směrem k mediánu. Přestože se nebude jednat o dramatické změny, kurz dolaru by mohl reagovat mírným oslabením, a to i navzdory očekávanému zvýšení sazeb.

Zbytek prognózy Fedu pravděpodobně výrazných změn nedozná. Odhad pro míru nezaměstnanosti na konci letošního roku bude podle ekonomů SG revidován ze současných 4,3 % na 4,1 %. O jednu desetinu na úroveň 4 % by mohl být snížen i výhled pro roky 2018 a 2019. Prognóza pro jádrovou inflaci pravděpodobně zůstane beze změny na úrovni 1,5 %. Jádrová inflace podle naší prognózy bude v první polovině příštího roku akcelerovat, aby se v červenci vyšplhala až na 1,9 % y/y. To by mělo umožnit Fedu bez problémů zvýšit úrokové sazby v březnu a v červnu. Zářijové zvýšení úrokových sazeb už tak jasné není. Jádrová inflace totiž ve druhé polovině roku opět zvolní, aby konec příštího roku zakončila na úrovni 1,6 % y/y.