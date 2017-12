ČEZ: Babiš by oddělil JEDU do samostatné dcery a vyhlásil by tendr na nové bloky a jejich financování

Podle denního tisku by premiér Andrej Babiš vložil jadernou elektrárnu Dukovany do stoprocentní dcery a vypsal tendr na dodávku nových jaderných bloků a jejich financování. Rozdělení společnosti je podle premiéra nepřijatelné. Babiš odmítá prodat distribuční a obchodní část a ponechat si výrobní aktiva. Pokud by měly stát nové bloky v r. 2035, mělo by se začít s tendrem na jaře příštího roku. O soutěži na dostavbu jaderných bloků na jaře se nějakou dobu spekuluje. Připomínáme, že vedení ČEZu odmítlo stavět nové reaktory bez podpory státu.