Chapman: Bitcoin není zajímavý kvůli ceně, ale díky všem možnostem, které nabízí

Dave Chapman ze společnosti Octagon Strategy v létě správně předpovídal, že bitcoin se do konce roku bude pohybovat v řádu pětičlenných čísel oproti cca 4 000 USD v okamžik jeho odhadů. Nyní míní, že cena na šestičlenné úrovni by do konce příštího roku vůbec nebyla překvapivá.Podle Chapmana přitom cena pro kupující není vůbec tím hlavním lákadlem, protože nejdůležitější a nejatraktivnější jsou možnosti, které bitcoin jako takový nabízí. Pokud se investoři zaměřují pouze na cenu, připravují se tak o vhled do jeho širšího obrazu celkového potenciálu, který je mnohem důležitější. Bitcoin má totiž velké kouzlo především pro lidi, kteří nemají přístup k běžnému finančnímu začlenění. Kritici bitcoinu se rekrutují především ze sféry akademických ekonomů, jež je svázána svou konzervativností a neschopností dohlédnou potenciálu této novinky.Hlavní kouzlo bitcoinu , podle Chapmana, spočívá ve schopnosti převádění prostředků z kteréhokoliv místa na světě na kterékoliv jiné místo a to zcela bez jakýchkoli prostředníků či třetích stran Podle Chapmana je klidně možné, že nový fenomén způsobí výrazné změny v celém pojetí světa financí, jak jej známe nyní.