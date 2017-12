Bitcoinové futures čekají standardní regulační limity omezující jejich obchodování

Zahájení futures ochodování s bitcoiny bude mít standardní pravidla běžná pro již obchodovatelná aktiva.Brokeři budou požadovat marginové zajištění transakcí v řádu 30-35% celkového objemu transakce.Bude třeba počítat také s cenovými limity, jejichž překročení způsobí dočasné pozastavení obchodů.2minutové přerušení obchodování přijdou vždy při posunu ceny podkladového aktiva oproti poslednímu závěru o 7% případně ještě 13%. Pohyb podkladového aktiva o 20% od posledního závěru přivodí zastavení obchodování do té doby dokud se podkladové aktivum nevrátí pod daný procentní limit.Pokud by pokračovala vysoká volatilita bitcoinu z posledních dnů, došlo by k aktivaci zmíněných regulačních podmínek hned několikrát.Burzy zatím nepočítají se spuštěním obchodován opcí na samotné futures dokud se tyto "neusadí". Případný start opcí mnozí analytici považují za další mezník, který může silně ovlivnit samotné podkladové aktivum.