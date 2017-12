Basel Comittee varuje investory před bitcoinem

Šéf globálního bankovního regulátora Basel Committee a šéf švédské Riksbank Stefan Ingves varoval investory ohledně bitcoinu . Podle Ingvese historické příklady z posledních století naznačují překážky, jež by měli zvažovat všichni, kdo uvažují o této investici a to především kvůli nebývale vysoké volatilita a naprosté absenci podpory ze strany centrálních bank a nadnárodních regulátorů.Ingves se ohradil proti označování virtuálních měn měnami, protože bitcoin a ostatní "krypto-aktiva" nenesou žádné znaky typické pro měny.Podle Ingvese není zcela na místě kvůli rozvoji technologií zpochybňovat modely tradičního bankovnictví. To se rozvíjelo do své současné podoby stovky let a je tedy navýsost pravděpodobné, že bude fungovat i nadále nehledě na všechny technické vymoženosti a technologické novinky.