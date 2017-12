Wall Street 7.12. - další růst, Trump by měl představit plán investic do infrastruktury

Všechny tři hlavní americké indexy při čtvrtečním obchodování dokázaly uzavřít v zeleném teritoriu. Index S&P po čtyřdenním propadu posílil o 0,25 %. Dařilo se technologickým titulům. Jejich sektor je sice vítězem tohoto roku, nicméně v posledních dnech investoři přelévali peníze do sektorů s vyšším zdaněním. Zajímavé zisky si také připsaly strojírenské společnosti a těžaři po zprávě, že prezident Donald Trump by měl brzy odhalit plán výdajů do infrastruktury. Celkový optimismus lze připsat na vrub očekávaného schválení daňové reformy, která by v průměru měla zvýšit zisky amerických společností v následujících letech. Jednání mezi Senátem a Sněmovnou reprezentantů jsou v plném proudu. Jednoznačným vítězem se nicméně stal Bitcoin, který se přiblížil hranici 17 000 USD.