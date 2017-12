Zeman podpořil Trumpa: Česko by také mělo přesunout ambasádu

Donald Trump ve středu rozbouřil muslimský svět, když uvedl, že Spojené státy přestěhují svoje velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Za to již před lety bojoval český prezident Miloš Zeman. Ten teď svůj americký protějšek podpořil a uvedl, že doufá, že Česko bude v přesunu velvyslanectví USA brzy následovat.

Oznámení amerického prezidenta vyvolalo v muslimském světě protesty. Jeho krok ale kritizovali i spojenci, třeba Francie. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že je připraveno ambasádu přesunout, musí tomu ale předcházet dialog s partnery.

Český prezident Miloš Zeman by si přál, aby to bylo co nejdříve. "Mám z toho velkou radost," řekl Miloš Zeman na adresu Trumpova rozhodnutí ve čtvrtek večer v TV Barrandov. Připomněl, že již dlouhodobě podporuje myšlenku přesunout také české velvyslanectví.

"Mohli jsme být první. Teď budeme dříve nebo později následovat Spojené státy. Tak jako tak, lepší než nic," doufá Zeman. Jeho prohlášení ohledně velvyslanectví v Izraeli sdílel v angličtině na twitteru také jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman v něm uvedl, že každá země má právo rozhodnout si o tom, které město bude její hlavní a stejně tak má každá země právo rozhodnout, kde bude mít ambasádu. Donalda Trumpa Zeman pochválil, že přesun ambasády sliboval už v kampani a nyní svůj slib splnil.

Zemanovo prohlášení na twitteru sdílel izraelský velvyslanec Daniel Meron. "Děkujeme českému prezidentovi Zemanovi za jeho prohlášení, které dnes večer přednesl o otázce Jeruzaléma v televizi," napsal velvyslanec.