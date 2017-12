Komentář Radomíra Jáče k maloobchodním tržbám

Meziroční růst maloobchodních tržeb pokračuje: to není žádné překvapení, neboť karty v české ekonomice jsou rozdány ve směru růstu spotřeby domácností.

Situace na trhu práce znamená z pohledu spotřebitelů nejen růst mezd a platů, ale také vyšší jistotu, že si udrží své pracovní příjmy. To ústí jak do lepší nálady spotřebitelů, tak do jejich chuti a schopnosti skutečně více utrácet.

I nadále platí, že maloobchodní tržby jsou taženy především prodejem nepotravinářského zboží. Za samotný říjen stojí za zmínku zrychlení růstu prodejů počítačů a komunikačních zařízení, což může souviset nejen s vyšší chutí spotřebitelů utrácet, ale již také s blížícími se vánočními svátky.

Z tohoto pohledu je tak spíše jen otázkou, jak silný bude růst maloobchodních tržeb v tom kterém měsíci: v případě října růst poněkud zaostal za tržním očekáváním, nicméně trend pokračujícího růstu spotřeby je zřejmý.

Letošní říjen měl výhodu v podobě kalendářního efektu: měl o dva pracovní dny více, než stejný měsíc loňského roku. Tento efekt se do maloobchodních prodejů promítl samozřejmě pozitivně, přesto však o něco méně, než co ve svých očekáváním předpokládal finanční trh. Jak ale bylo řečeno: trend směrem k silnému růstu spotřebních výdajů se nijak nemění a výhledu zůstává pozitivní i do roku 2018, kdy růst mezd a platů podpoří domácnosti k dalšímu zvyšováním spotřeby.

Silný růst mezd a na něj navazující růst spotřeby domácností představují zároveň faktory, jež přispívají ke vzlínání inflačních tlaků v české ekonomice a z pohledu ČNB jde o klíčový argument pro zpřísňování měnových podmínek.

Růst mezd a související růst spotřeby domácností bude v tomto ohledu ovlivňovat kroky ČNB i v roce 2018, neboť centrální banka vnímá potřebu dále zpřísnit měnové podmínky v české ekonomice, ať již skrze růst úrokových sazeb ČNB anebo skrze další posílení kurzu koruny.

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE