Světové trhy pokračují v sérii ztrátových dnů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Operátoři vyčkávají se zkrácením lhůty pro přechod zákazníků ke konkurenci.

Evropské trhy by měly otevřít na úrovni včerejších uzavíracích cen.

Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn listopadový ADP report s počtem volných pracovních míst, který by měl potvrdit pozitivní vývoj. V Evropě dnes nejsou očekávány významější ekonomické zprávy.

Hospodářské výsledky v Americe dnes zveřejní H&R Block, Brown Forman a Broadcom. V Evropě reportují dvě společnosti, a to Elior Group a Steinhoff International Holdings.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro akcie německé chemičky Symrise na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Trhy v Americe pokračovaly v klesajícím trendu i v úterý, když všechny hlavní indexy ztratily na hodnotě. Průmyslový Dow Jones odepsal 0,5 %, technologický Nasdaq ztratil 0,2 % a širší index S&P 500 utrpěl ztrátu 0,4 %. V rámci S&P 500 nejvíce utrpěly společnosti z oboru telekomunikací (-1,8 %), utilit (-1,2 %) a průmyslu (-0,9 %). Pouze společnosti zabývající se informačními technologiemi dokázaly vybojovat zisky, a to ve výši 0,2 %.

Asijsko-pacifický region, stejně jako Amerika, pokračuje v prohlubování ztrát tohoto týdne. Nedařilo se naprosté většině indexů v regionu. Největší ztráty byly zaznamenány u indexů japonských (-2 %), hongkongských (-1,5 %), jihokorejských (-1,4 %) a čínských (-0,6 %). Japonský Nikkei 225 byl tažen dolů hlavně firmami zpracovávajícími suroviny (-2,6 %) a trojící sektorů finančních institucí, zdravotní péče a nemovitostí, když shodně odepsaly 2,1 %. Nebyl jediný sektor, který by neutrpěl ztráty.

O2 Czech Republic

Trojice hlavních operátorů, kam spadá i O2 Czech Republic, počátkem roku slíbila, že do konce roku 2017 dobrovolně zkrátí lhůty pro přechod zákazníků ke konkurenčnímu operátorovi ze stávajících 30 až 42 dní na pouhých 10 dnů. Aktuálně však své plány operátoři přehodnotili a se zkrácením lhůty počkají do února příštího roku, kdy jim tuto změnu nařídí zákon. Od posunu data pro zkrácení lhůty nečekáme žádné významné dopady do hospodaření společnosti O2 Czech Republic a zprávu vnímáme neutrálně.