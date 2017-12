Vlastní bydlení? Ne děkuji, raději budu bydlet u mámy

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že dítě by mělo opustit rodinné hnízdo nejdéle do 25 let. Rozhodnutí odejít do vlastního bytu nebo domu ale oddaluje každý čtvrtý muž a každá pátá žena. Pětina dospělých po dosažení 25 let využívá výhod bydlení u rodičů.