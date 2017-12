Roach: Bitcoin je nebezpečná spekulativní bublina a futures to ještě umocní

Celosvětově uznávaný ekonom banky Morgan Stanley a aktuálně profesor Yale University Stephen Roach nešetřil kritikou na adresu bitcoiunu a jeho překotného cenového vývoje. Podle Roache je nejpopulárnější virtuální měna v nebezpečné spekulativní bublině ze všech možných úhlů pohledu a celkově jde o silně toxický koncept z pohledu investorů.Roach na adresu vertikálního růstu ceny bitcoinu uvedl, že doposud nikdy neviděl nic podobného. Každá bublina nicméně musí jednou prasknout a nejvíce budou tratit ti poslední, co v bitcoinu zůstanou viset v okamžiku krachu, to je přirozené.Roach se velmi kriticky vyjádřil k chystanému spuštění bitcoinových futures v rámci komoditních burz CME a CBOE. Zdánlivá legitimizace virtuální měny , kterou tento krok přinese, činí bitcoin o to nebezpečnější z pohledu investorů, protože do určité míry maskuje nedostatek vnitřní hodnoty celé koncepce. Velké množství investorů také nerozumí samotné podstatě virtuální měny ani technologii block-chainu, na níž je měna postavena. Velká množina investorů hledí pouze na šanci růstu a vytvoření zisku, což je vždy nebezpečné. CME spustí bitcoinové futures 18. prosince, CBOE pak dokonce už 11. prosince. Bitcoin také v této souvislosti posílil a blíží se dnes hranici 12 000 USD za kus.Jeho cenový vývoj můžete sledovat na této adrese http://www.kurzy.cz/ bitcoin