Analytici: Schválená US daňová reforma je obrovským rizikem

US Senát v sobotu těsně schválil navrhovanou vládní daňovou reformu. Republikáni a trhy jásají, ale mnozí analytici a experti poukazují na stinné stránky novely. Tím největším problémem je výpadek příjmů, který s největší pravděpodobností výrazným způsobem navýší deficit vládních financí.Především s ohledem na razantní pokles zdanění pro firmy analytici poukazují na to, že v podstatě neexistují žádné relevantní analýzy, jež by mohly potvrdit argumentaci v tom smyslu, že výpadek daňových příjmů způsobený snížením daní, bude z druhé strany vyrovnán celkovým růstem ekonomiky , ke kterému snížení daní přispěje. Podle některých komentářů je toto čistě iluzorní argumentace.Podle analytiků by sice mohlo snížení daní přinést zvýšení růstu HDP ročně o cca 02-03 procentního bodu, ale tento efekt bude mít pouze krátkodobé trvání. Z dlouhodobého pohledu se zdá takový krok jako fiskálně nezodpovědný.Podle odhadů rozpočtového výboru Kongresu přijetí vládního návrhu reformy navýší vládní deficit během následující dekády o cca 1,4 biliónu USD . Takové navýšení oproti stávajícímu stavu, který je už tak označován za příliš vysoký, je mírně řečeno diskutabilní. Podle analytiků jde dokonce i proti dřívější praxi Republikánů, jež byla vesměs fiskálně odpovědná.