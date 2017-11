Moon Express: Kolonie na Měsíci budou do 5 let, raketu tam pošleme v roce 2018

Vedení vizionářské společnosti Moon Express se dnes nechalo slyšet, že v příštím roce plánuje vypuštění a přistání své vesmírné sondy na Měsíci. Do 5 let bude Měsíc trvale osídlen.Doposud se na Měsíc dostaly pouze lidské posádky USA a Ruska.Moon Express se snaží získat prémii Google Lunar XPRIZE v hodnotě 20 mil. USD splatnou pro první privátní firmu, která dokáže vyslat řiditelnou sondu na Měsíc, pohybovat s ní po povrchu a vyslat obrazovou dokumentaci ve vysokém rozlišení z mise zpět na zemi. To vše s deadlinem do března 2018.Moon Express si klade za cíl v budoucnu těžit na Měsíci suroviny.