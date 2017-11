Ekonomové: Cena baterií do elektromobilů by měla klesnout o 67%, aby byly vozy konkurenceschopné klasickým

Podle ekonomů by měla cena autobaterií v elektromobilech klesnout nejméně o 67%, aby začaly být elektromobily ekonomicky konkurenceschopné vůči klasickým automobilům se spalovacími motory.Průměrný automobil na spalovací pohon se v USA prodává v přepočtu za cca 600 000 Kč . Ceny sériových elektromobilů jsou podstatně vyšší. Podle ekonomů by ke konkurenčnímu zlomu s elektromobily mohlo dojít kolem roku 2026. Odhaduje se, že tou dobou by náklady na 1 KWh měla klesnout na cca 100 USD . Zatím nejlevnější baterie od Tesly nabízejí 190 USD na 1 KWh výkonu.Podle analytiků poměry mohou výrazněji změnit především nové technologie při konstrukci akumulátorů.