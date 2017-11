Na úvěrech je závislá více než čtvrtina firem a podnikatelů, vyplývá z analýzy ČSOB

Více než čtvrtina malých a středních podnikatelů a firem používá pro své podnikání cizí zdroje financování. Jedná se o různé druhy půjček od kontokorentů přes provozní úvěry až k investičním úvěrům. Celá řada odvětví by bez cizích zdrojů nebyla schopná existovat, vyplývá z analýzy indikativního oboru v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.



Z dotazovaných firem a podnikatelů závislých na úvěrech a půjčkách by pět procent významně pocítilo na své rentabilitě růst základní úrokové sazby České národní banky už v řádu desetin procenta. Tři pětiny firem a podnikatelů z těch, co mají úvěr, by postihl nárůst sazeb až v řádech jednotek procent. V průměru firmy uváděly, že by je poškodil nárůst o přibližně tři a půl procentního bodu.





„Velké korporátní firmy pružně reagují na aktuální tržní vývoj a zvyšují poměr svého zajištění. SME firmy tuto oblast dlouhodobě podceňují, čímž se vystavují dopadu tohoto tržního rizika. Úrokové sazby mohou firmy nepříjemně překvapit výrazným růstem, což může mít za následek zdražení firemního financování,“ poukázal na potřebu zajišťování Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.Jednou z firem citlivých i na malý pohyb úroků je strojírenská firma ZLKL. „Jako subdodavatel jsme neustále tlačeni ke zvyšování produktivity práce a snižování dodavatelských cen skrze každoroční slevy vyžadované zákazníkem. Navíc mzdový náklad na jednotku práce roste zhruba o 5 procent každý rok. K udržení se na trhu tak musíme mohutně investovat a každá desetina na úrocích se výrazně projeví,“ vysvětlil její jednatel Jiří Brázdil.Na vnějším financování je často závislé zemědělství, kde se prakticky nepřetržitě využívají různé typy úvěrů na pořízení strojů nebo vybudování a rekonstrukci budov. Zemědělství je ale podle zástupců sektoru trochu specifické dotacemi , takže stát vlastně zemědělce pobízí, aby si půjčovali.





Provozním financováním firmy se řeší také nesoulad mezi dobou splatnosti za nakoupené zboží a jeho prodejem. „Na vstupu, převážně za pohonné hmoty, máme daleko kratší splatnost než na fakturách na výstupu. To nejde vykrýt běžnými tržbami, a tak to již patnáct let řešíme provozním úvěrem,“ objasnil jednatel Olvanu Náchod Jakub Vančák. Úvěry jsou nezbytné třeba i v IT sektoru, kde jsou firmy, co takto získávají zdroje na zaplacení vývojářů, kteří jsou nákladní.



K zajišťování před očekávaným růstem úrokových sazeb v české ekonomice přistoupilo 15 procent podnikatelů a firem ze sektoru SME. Třetina firem sice zajištěna nijak není, v příštím roce ale plánuje, že se proti růstu úrokových sazeb zajistí. „Zajištění proti růstu úroků neřešíme, protože je to pro nás zatím únosné a nečekáme, že se zvednou sazby natolik, aby nás to srazilo na kolena,“ mínil Jakub Vančák.



Zajištění proti změně úrokových sazeb u firemních úvěrů je v současnosti již standardním produktem, který firmám umožňuje zafixovat si stávající nízké úrokové sazby do budoucna.