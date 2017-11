Akciové trhy nakonec uzavřely bez výraznějších změn (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

VIG zítra ráno před otevřením trhu představí svoje výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí.

Evropské trhy zahájí bez jasného trendu.

Ve Spojených státech budou publikovány ceny nemovitostí ve 20 největších metropolích. Pro trhy však bude podstatnější spotřebitelská důvěra. Ta bude zveřejněna i v Německu a ve Francii.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro akcie francouzské telekomunikační společnosti Alten na Koupit. Pro akcie britské aerolinky EasyJet vydali nové doporučení Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včera příliš velkých změn nedoznal a zakončil pouze čtyři setiny procenta pod svým pátečním zavíracím kurzem. Obchodování nejvíce ovlivnily energetické tituly, které v reakci na padající ceny ropy odevzdaly jedno procento. S odstupem je pak následovali těžaři a zpracovatelé komodit, jejichž akcie včera přišly o 0,6 %. Dařilo se zejména defenzivním titulům, když utility přidaly půl procenta a telekomunikace posílily o 0,4 %.

Asijské trhy dnes jednotný trend neměly. S plusem uzavřely akcie obchodované v Číně, když šanghajský index vzrostl o třetinu procenta, zatímco šenčenský vyskočil dokonce o 1,4 %. Japonský Nikkei 225 zisky z prvních hodin obchodování neudržel a nakonec uzavřel s červenou nulou. Podobně zakončila i australská burza. Obecně zisky ani ztráty jednotlivých indexů nedosahovaly vysokých úrovní.

Vienna Insurance Group

Pojišťovna VIG zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření. Společnost by měla ve třetím kvartále navázat na solidní údaje z první poloviny roku. Hrubé předepsané pojistné by mělo meziročně vzrůst o 1,8 % na 2,1 mld. EUR. V rámci něho by nejsilnější růst měl zaznamenat segment zdravotního pojištění, dařit by se mělo i pojištění majetku a odpovědnosti. Naopak životní pojištění by mělo pokračovat v poklesu. Finanční výsledek by měl dle našich odhadů poklesnout o více jak 5 % zejména kvůli nízkým úrokovým sazbám. Očekáváme poměrně razantní růst čistého zisku, a to o 15 % k 77 mil. EUR. Více k našim odhadům naleznete na našich webových stránkách http://bit.ly/VIG_Q317pre.