Centropol: Zvýšení regulovaných cen může definitivně ukončit éru nízkých cen energií

Tlak na růst cen elektřiny roste – přidává se i ERÚ. Dnešní cenové rozhodnutí ERÚ o regulovaných složkách ceny elektřiny je další z faktorů, který pravděpodobně povede ke zdražení cen energií . Nárůst regulovaných cen bude pravděpodobně dodavateli promítnut do cen konečných zákazníků. V této složce si dodavatelé nemohou konkurovat, neočekávám, že by zasahovali do svých marží a zvýšený náklad tak nesli sami. Do marží totiž budou muset zasahovat z titulu nárůstu velkoobchodních cen energií elektřině se nyní přidává i plyn , který je nyní na 2letém maximu. Zvýšení regulovaných cen tak definitivně může ukončit éru nízkých cen. Po zveřejnění regulovaných cen se začnou stanovovat ceníky na příští období (2018). Více než 30% nárůst cen energií na velkoobchodu spojený s růstem cen regulované složky může znamenat u některých ceníků i více než 5procentní nárůst cen. Vše bude záviset na jednotlivých dodavatelích a jejich zaměření (struktura jejich portfolia, cílový segment, obchodní politika, podíl na trhu).

Milan Velner, manažer nákupu energií společnosti Centropol





plynu neočekáváme, i přes nárůst cen, pohyb z titulu zdražení plynu na velkoobchodním trhu. Růst bude pravděpodobně kvůli rozhodnutí ERÚ. V případě elektřiny je situace zcela jiná a cena za MWh silové elektřiny bude u některých dodavatelů růst (takový nárůst nákladů již někteří dodavatelé musí promítnout do cen).