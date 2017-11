Ministerstvo financí: předložíme další tři výjimky u EET

Jak uvádí ČTK, ministerstvo financí chce nové vládě předložit návrh na další tři výjimky u EET. Třemi vyjímkami mají být tržby telefonních operátorů u předplacených služeb, tržby u obchodní letecké přepravy a tržby z vybraných hazardních her. Uvedla to na dnešní konferenci společnosti KMPG náměstkyně ministra financí Alena Schillerová (ANO). Vláda nedávno schválila vyjímku, kdy se EET nebude dočasně vztahovat na předvánoční prodej ryb a na nevidomé a hluchoslepé podnikatele.

V případě telefonních operátorů jde podle Schillerové o to, aby nebylo nutné vydávat účtenku například po každé odeslané SMS. V případě letecké přepravy by například česká letecká společnost prodávající letenky v zahraničí nemusela tyto tržby evidovat, i když jako česká firma podléhá EET. U hazardních her chce MF zamezit například tomu, aby se po každé sázce musela vystavovat účtenka. "Navíc hazardní byznys je dostatečně regulovaný díky novému zákonu," uvedla Schillerová.

Elektronické evidence tržeb začala loni 1. prosince a byla povinná pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března dále pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze má začít 1. března 2018. Bude se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit vybraní řemeslníci a další služby.