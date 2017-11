Průměrná sazba hypoték v říjnu stoupla na 2,10 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu zrychlila růst na 2,10 procenta ze zářijových 2,04 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Loni v listopadu a prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. Letos začala zdvihat sazby také Česká národní banka.



Během října si lidé sjednali 8667 hypotečních smluv, což je o 432 více než v září. V meziročním srovnání počet smluv klesl o 817. Objemy v desátém měsíci také vzrostly a vyšplhaly se na 17,94 miliardy korun. V září byly objemy nižší o 847 milionů korun. V meziročním srovnání byly o 845 milionů Kč nižší.





"Průměrné sazby Hypoindexu dále potvrzují, že si banky jako reakci na zvyšování základních sazeb ČNB zvolily pomalé promítání utahování měnové politiky do hypotečních úvěrů . Každé další zvýšení sazeb ČNB však přinese vyšší reakci bank. Pokud bude mít ČNB repo sazbu do dvou let okolo tří procent, které nedávno zmínil guvernér ČNB , čekaly by nás v té době i u hypotečních úvěrů sazby, na které jsme byli zvyklí před deseti lety lety," uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl.