OSN: Ve světě je 70,9 miliónu nezaměstnaných ve věku 15-24 let a ti budou migrovat za prací

Podle studie OSN a MOP je na světě aktuálně cca 70,9 miliónu nezaměstnaných ve věku 15-24 let. Jejich podíl se mírně navýšil na 13,1% oproti 13% z loňského roku. Plných 30% ze zmíněného stavu žije v arabských zemích. Podle MOP budou tito nezaměstnaní za prací migrovat.V celosvětovém měřítku chce za prací do jiné země odejít cca 36% mladých lidí. V afrických zemích na jih od Sahary je tento poměr dokonce 44,3%. Podobné údaje ukazují průzkumy také pro Severní Afriku, Latinskou Ameriku, karibské oblasti a východní Evropu . Ze Severní Ameriky chce odejít pouhých 17,1% mladistvých.Podle studií MOP je migrace přínosná pro obě strany , jak zemi původu, tak také pro příjemce. V cílové zemi podporují nově příchozí financování sociálních systémů a zvyšují produktivitu. Domácí země pak profitují z prostředků do nich zasílaných "krajánky".Podle studie až 3/4 mladých lidí pracují načerno.Celkově je ve světě bez práce a bez vzdělání 22% mladých lidí. Více jak 3/4 z tohoto množství jsou ženy.