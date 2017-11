Unipetrol investuje přes miliardu do nového energobloku

Unipetrol, největší rafinérská a petrochemická skupina v České republice, pokračuje v modernizaci svého chemického závodu v Záluží u Litvínova. Vedení skupiny podepsalo s rakouskou dodavatelskou společností Bertsch Energy GmbH & Co KG smlouvu na realizaci výstavby nové kotelny sloužící pro výrobu vysokotlaké páry pro etylenovou jednotku. Výstavba bude zahájena v prvním čtvrtletí příštího roku. Dokončení stavby je plánováno v roce 2020. Investice dosahuje úrovně 1,2 miliardy korun.

„Investice zapadá do letos oznámené střednědobé strategie modernizace výroby a rozvoje celé skupiny. Nová kotelna etylenové jednotky bude mít vyšší účinnost a bude plnit náročné emisní limity, které vejdou v platnost v roce 2020,“ vysvětluje Krzysztof Zdziarski, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za produkci, údržbu, energetiku a ochranu životního prostředí.

Kotelna produkující vysokotlakou páru pro zajištění chodu etylenové jednotky projde zásadní modernizací. Její stávající dva kotle budou nahrazeny zcela novými. Dva nové kotle mají zhruba o tři procenta vyšší účinnost a současně do ovzduší uvolňují výrazně méně znečisťujících látek, zejména emisí oxidů dusíku (SCR DeNOx) a prachu (snížené díky elektrostatických odlučovačům). Unipetrol tak nejen splní požadavky české a unijní legislativy v oblasti ochrany ovzduší platné od 1. července 2020, ale bude také připraven plnit zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení vycházející z unijních Závěrů o nejlepších dostupných technikách, které nabydou účinnosti 1. srpna 2021 (BAT – Best Available Techniques ).

Výstavbu nového energobloku provede firma Bertsch Energy, která je předním hráčem na trhu v oblasti EPC a OEM kompetencí pro elektrárny poháněné různými druhy paliv včetně fosilních, jako jsou plyn či ropa. Společnost se sídlem v rakouském Bludenzu se specializuje na dodávky individuálních řešení pro průmyslové podniky zaměřující se na nejvyšší efektivitu z hlediska výkonnosti a nákladů. V litvínovském areálu společnosti Unipetrol bude firma Bertsch Energy zodpovědná za celkovou výstavbu elektrárny na klíč sestávající z instalace dvou vysokotlakých kotlů na olej a plyn (120 barů, 520°C, 2x105 t/h), čističky spalin, elektrického a řídicího systému a provedení stavebních prací.