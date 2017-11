Morgan Stanley: Bitcoin si nezaslouží takovou pozornost, jakou nyní má

Šéf Morgan Stanley James Gorman se připojil ke svým "kolegům v oboru" a zkritizoval bitcoin . Podle jeho mínění je lídru virtuálních nebo také kryptoměn věnována příliš velká pozornost, která mu však nepřísluší.Alternativní investice tímto směrem jsou pouhopouhé spekulace. Kdokoli si myslí něco jiného a hledá v nich možnost budoucí stability, ten sám sebe obelhává.Podle Gormana je nicméně zřejmé, že vzhledem k rostoucí akceptaci měny při placení a růstu její celkové užitečnosti z trhu jen tak nezmizí.Podle Gormana je cokoliv co vyroste za rok o 700% ze své podstaty spekulativní. Cena může jít klidně o dalších 700% kupředu a nebo se propadnout.Gorman zpochybnil bitcoin v tom smyslu, že by jako měna vznikl jako reakce na poptávku po zaplnění mezery na trhu aktiv sloužících k uchování hodnoty. To se nestalo a spíše se jedná o technologický výstřelek, využitelný v praxi především v "šedých zónách".Velkým rizikem bitcoinu je také budoucí postoj regulátorů a centrálních bank k němu.