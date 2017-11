Výsledky Pegasu za 3Q mírně pod odhady. Výhled ale potvrzen

Ve srovnání s konsensem oznámil Pegas mírně nižší čísla. Absolutní rozdíl je ale pouze 0,5 mil. EUR u zisku EBITDA, což považujeme za zanedbatelné. Rozhodující je potvrzený výhled, který slibuje silné 4Q17.

Tržby za 3Q17 dosáhly 55,7 mil. EUR (9,0 % r/r), za meziročním růstem jsou vyšší ceny polymerů a spuštění nové linky. Objem výroby byl díky nové lince v 3Q17 rekordní a meziročně vzrostl o 11,4 % na 27,9 tis. tun. Reportovaný zisk EBITDA je 10,3 mil. EUR (-9,0 % r/r). Mimo pozitivní vlivy zmíněné výše mělo na EBIDTA podstatný negativní vliv přecenění opčního akciového plánu, kdy Pegas zaúčtoval -2,0 mil. EUR (loni 0,2 mil. EUR). Pokud bychom EBITDA o tuto položku očistili, vzrostla by meziročně téměř o 11 % na 12,3 mil. EUR. Mezi finanční položky jsou kurzové rozdíly a obsluha dluhu. FX (nehotovostní položka) v 3Q17 je hlavně kvůli oslabování USD proti EUR -2,5 mil. EUR (loni 0,2 mil. EUR). Úrokové náklady vzrostly na 1,9 mil. EUR (loni náklad 1,6 mil. EUR). Důvodem je vydání nové emise dluhopisů a expirace úrokových swapů. Č. zisk poklesl v 3Q17 na 0,7 mil. EUR (-86,9 % r/r). Tato položka poklesla zejména kvůli nerealizovaným kurzovým změnám.

Vedení Pegasu potvrdilo celoroční cíle. EBITDA by měla být v intervalu 43-50 mil. EUR (loni 46,7 mil. EUR). EBITDA dosažená za 9M17 je 31 mil. EUR nebo 62-72 % celoročního cíle. Máme ale za to, že by se v 3Q17 měla očistit o mimořádný personální náklad (přecenění opčního akciového plánu -2,0 mil. EUR). V tom případě by tempo plnění bylo 66-76 % celoročního cíle. Připomínáme, že i v 4Q17 bude hospodaření podpořeno příspěvkem nové linky.