Čtvrteční obchodní seance 16. 11. 2017

Čtvrtek 16. 11. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,59 %), S&P500 (-0,55 %) a NASDAQ (-0,47 %).

Evropa: DAX (-0,44 %), CAC40 (-0,27 %), FTSE 100 (-0,56 %).

Čína: Hang Seng (+0,75 %), Shanghai Comp. (-0,10 %), CSI 300 (+0,77 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,47 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Indexy spotřebitelských cen (CPI)

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:30) – Philadelphský FED index a Ceny dováženého zboží

USA: (15:15) – Využití průmyslových kapacit a Průmyslová produkce

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -15 mld., min. +15 mld.

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy pokračovaly i během středeční obchodní seance v poklesu. Na vině tentokrát byla, kromě obav o možné průtahy ve schvalování daňové reformy, taktéž volatilita na ropě. Pod tlak se dostal sektor základních materiálů, a to zejména díky propadům cen akcií energetických společností. Ropa před zasedáním kartelu OPEC ve Vídni mírně polevuje. Odhady agentur a institucí EIA, IEA, API a zpráv z Reuters ohledně současné a budoucí nabídky se mění ze dne na den, mnohdy i z hodiny na hodinu, z čehož zůstávají komoditní obchodníci po právu zmatení. Americký dolar ve středu po počátečních ztrátách mírně zpevnil. Výsledky makrodat utvrzují investory v domněnce, že by Fed mohl v prosinci naposledy letos zvýšit úrokové sazby.

Včera v pozdních hodinách zveřejnil senátní výbor návrh daňové reformy, který kromě omezení snížení individuálních daní horizontem roku 2025, navrhuje také omezení Obamacare, což by umožnilo uspořit až 300 mld. USD v horizontu deseti let, a přiblížit se tak rozpočtovým cílům. Snížení korporátní daně by na rozdíl od individuální, mělo být trvalé.

Dnes se dočkáme pravidelné dávky dat z amerického trhu práce a statistik průmyslové produkce. Za Evropu bude důležité sledovat vývoj inflačních dat v podobě spotřebitelských cen CPI.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - Vivendi (VIV), Ferratum Oyj (FRU), Wal-Mart Stores (WMT), Best Buy (BBY).