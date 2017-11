Dnes se budou poprvé losovat výhry v účtenkové loterii k elektronické evidenci tržeb (EET), a to z účtenek zaregistrovaných a vystavených během října. Výherní kódy pěti hlavních cen ministerstvo financí zveřejní dnes před hlavními večerními zprávami v televizi Prima, tedy v 18:53. Následně v 19:00 úřad zveřejní kompletní výherní listinu na internetové stránce loterie, píše ČTK. Účtenky do dnešního slosování bylo možné zaregistrovat do neděle.

Do říjnového slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb se zaregistrovalo zhruba 478.000 aktivních hráčů a do slosování bylo zaregistrováno 11,1 milionu účtenek. Slosování provede společnost Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu.