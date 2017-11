Na akciových trzích převládají prodejní příkazy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pegas Nonwovens zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí.

Antimonopolní úřad uzavřel šetření o možných kartelových dohodách mobilních operátorů bez nálezu.

Investiční fond Discovery Capital Management prodal svůj 2,5% podíl v mediální společnosti CME.

Evropské trhy zahájí seanci poklesem.

Pozornost trhů se dnes bude soustředit především na americké spotřebitelské ceny a maloobchodní tržby. Inflační data zveřejní i Francie.

Hospodářské výsledky oznámí americký prodejce kosmetiky L Brands nebo softwarová společnost Cisco Systems. V Evropě reportuje například německý zprostředkovatel plateb Wirecard.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro akcie polského výrobce a distributora elektřiny Tauron na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 v průběhu včerejší seance postupně korigoval svoje ztráty z počátku obchodování, které dosahovaly až 0,7 %. Nakonec zakončil o čtvrtinu procenta níže. Dolů jej stáhlo trio energetických, telekomunikačních a komoditních sektorů, které přišlo o 1,1 až 1,5 %. Důvodem byl především propad cen komodit. Komoditní index Bloombergu klesl nejvíce za posledních šest měsíců.

Asijské trhy navázaly na včerejší obchodování a dnes opětovně zamířily dolů. Nejhlubší ztráty zaznamenali investoři v Japonsku, kde index Topix přišel o 2 % a Nikkei 225 o 1,6 %. V případě druhého jmenovaného jde o již šestou seanci v řadě, kdy oslabil, a jedná se tak o nejdelší šňůru poklesu od května 2016. Největší podíl na včerejším vývoji měly ropné společnosti poté, co propadly ceny černého zlata. Ostatní trhy ztrácely do jednoho procenta.

Klíčovými makroekonomickými daty budou dnes americké spotřebitelské ceny a maloobchodní tržby. Statistiky by i přes nepatrně slabší údaje ve srovnání s předchozím měsícem měly trhy utvrdit, že na prosincovém zasedání americká centrální banka zvýší úrokové sazby. Pravděpodobnost tohoto kroku je na trzích vyšší jak 90 %. Lepší údaje by mohly podpořit akciové trhy, i když se investoři budou soustředit na jednání a hlasování o daňové reformě v USA, která bude důležitá pro další směřování akciových indexů.

Pegas Nonwovens

Textilka Pegas zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za třetí kvartál. Očekáváme zvýšení produkce díky rozjezdu nové linky k 27 tis. tun, což je meziročně o zhruba 8 % více. Zároveň neuvažujeme o žádných významnějších odstávkách. Celkové tržby budou ovlivněny předchozím růstem cen polymerů. Ty by tak měly růst o více jak 16 % na 59,4 mil. EUR. Přenosový mechanismus cen by měl působit pozitivně. EBITDA však bude negativně ovlivněna manažerskými operacemi, když zástupci nejvyššího vedení v srpnu nakoupili warranty, které o měsíc později v souvislosti se změnou v ovládání společnosti Pegas obratem prodali. Tyto operace dle našich odhadů znamenaly náklad ve výši 1,9 mil. EUR. Očekáváme tak růst EBITDA o pouhých 1,6 % na 11,5 mil. EUR. Na výrazném meziročním propadu čistého zisku se podepsaly kurzové změny. Zatímco v loňském třetím čtvrtletí Pegas účtoval o kurzovém zisku ve výši 0,2 mil. EUR, za Q3 17 odhadujeme ztrátu ve výši 1,5 mil. EUR. Nepříznivě působí i pětinový nárůst úrokových nákladů na 1,9 mil. EUR. Čistý zisk by tak měl být dle našich odhadů poloviční ve srovnání se Q3 16, a to ve výši 2,6 mil. EUR. Více naleznete na našich webových stránkách http://bit.ly/PEGAS_17Q3pre.

O2 Czech Republic

Antimonopolní úřad uzavřel šetření o možných kartelových dohodách mezi trojkou největších mobilních operátorů. Dle něj k žádnému porušení pravidel hospodářské soutěže nedošlo. Pokud by se prokázalo, hrozily by firmám miliardové pokuty. Jeho doporučením je, aby se začalo s regulací velkoobchodního trhu, na kterém operátoři prodávají své služby menším konkurentům. Snížením velkoobchodních cen by mohli drobní operátoři přinést na trh větší konkurenci. Výsledek prošetřování je pro O2 Czech Republic pozitivní zprávou, ale bez vlivu na cenu akcií.

CME

Společnost Discovery Capital Management prodala svůj 2,5% podíl v mediální skupině CME. Do firmy investiční fond vstoupil před pěti lety. Pro investory bude především podstatné, zda dojde k prodeji celého CME, jak se o něm v poslední době na trzích spekuluje.