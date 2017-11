Armáda v Zimbabwe obsadila státní televizi. Mluví se o převratu

Vojáci převzali v noci na středu kontrolu nad sídlem státní televizní stanice ZBC. V hlavním městě Harare byly také slyšet tři exploze, ale jejich příčina není jasná. Velvyslanec Zimbabwe v Jihoafrické republice Isaac Moyo uvedl pro agenturu Reuters, že vláda je "nedotčená" a odmítl informace o možném převratu.

Informace o vojenském převratu v této zemi vyvolala v úterý zvýšená přítomnost vojáků v ulicích hlavního města Zimbabwe a přesuny tanků v jeho okolí.

Šéf armády generál Constantino Chiwenga v pondělí varoval prezidenta Mugabeho, aby "zastavil" čistky ve vládní straně, poté co prezident náhle vyhodil viceprezidenta Emmersona Mnangagwu.

Ten se opakovaně dostával do sporů s Mugabeho manželkou Grace, která je ve svých dvaapadesáti považována za budoucí prezidentku po úmrtí letos třiadevadesátiletého manžela.

Vojáci se prostřednictvím státní televize ZBC obrátili k národu. Uvedli, že armáda neusiluje o státní převrat, prezident Robert Mugabe je v bezpečí a že se "zaměřují pouze na zločince z jeho okolí". "Jakmile splníme svou misi, očekáváme, že situace se vrátí k normálu," uzavřeli.

V zemi je ale podle BBC stupňující se politická krize. Podle některých zdrojů vojáci s několika zaměstnanci televizní stanice hrubě zacházeli. Řekli jim však, že se nemají čeho obávat.

Ministerstvo zahraničí USA vyzvalo všechny strany v Zimbabwe, aby spory vyřešily klidným způsobem. Velvyslanectví USA oznámilo, že ve středu bude pro veřejnost zavřeno vzhledem k "přetrvávající nejistotě" v hlavním městě.



"Nikdo si nepřeje převrat... Pokud armáda převezme moc, bude to nežádoucí. Vyřadí to demokracii, a to není pro národ zdravé," prohlásil stínový ministr opoziční strany MDC Gift Chimanikire.