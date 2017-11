Akcie Fortuny v Praze dvouciferně rostou a atakují 180 korun

Bez známé fundamentální zprávy na pražské burze rostou o více jak 12 procent směrem na 180 korun akcie sázkové společnosti Fortuna. Svou vahou okrajový titul pražské burzy nechává v klidu celý index PX , který sílí pouze o 0,2 procenta. Ze silných titulů pražské burzy proti mírnému růstu akcií KB, Moneta, O2 či ČEZ působí mírný pokles akcií Erste.

Akcie Fortuny na pražské burze posilují o více jak 12,5 procenta a dosáhly maxima 179,50 Kč. V minulém týdnu Fortuna reportovala kvartální výsledky, po kterých dosáhla v té době platného maxima tržní ceny akcií.

Fortuna zvýšila celkové přijaté sázky za prvních devět měsíců roku o 69,1 procenta na 1,3 miliardy EUR. Na provozní úrovni se jí podařilo zvýšit zisk o více než tři čtvrtiny. Čistý zisk jí ale nakonec ve stejném období klesl o 18 procent. Společnost dává dnešní čísla do souvislosti s investicemi do nových platforem a provozní výkonnosti, ale i s expanzí v regionu. Bez započtení jednorázových nákladů spojených právě s akvizicemi by byl čistý zisk meziročně o skoro 60 procent vyšší.

Vývoj akcií Fortuna na pražské burze od začátku roku 2017:



Zdroj: Patria.cz

Celková výše konsolidovaného provozního zisku před odpisy a amortizací EBITDA dosáhla v prvních devíti měsících roku 2017 hodnoty 28,3 miliony EUR, což představuje meziroční nárůst o 77,9 procenta.



„Pokud upravíme hodnotu EBITDA o jednorázové náklady na akvizice a integraci, potom se meziročně zvýší o 105,6 %. Také bychom chtěli potvrdit náš výhled hospodaření do konce roku a navýšit výhled po úpravě o akvizice.“ uvedl Per Widerström, generální ředitel společnosti Fortuna.



Čistý zisk dosáhl za prvních devět měsíců roku 7,9 milionu EUR, což je o zmíněných 18 procent méně než před rokem.



Pokud jde o vyhlídky do konce roku, přijaté sázky za rok 2017 by po započtení konsolidace Hattrick Sports Group a Fortuna Rumunsko mohly dosáhnout hodnoty 1,9 miliardy EUR a ukazatel EBITDA může růst o 80 - 95 procent meziročně, uvedla firma.

S akciemi Fortuny se obchoduje na pražské a varšavské burze. Podle analytiků hlavní otázkou do budoucna zůstává, jak bude majoritní vlastník Fortuny Penta dále postupovat v plánovaném stažení akcií Fortuny z trhu a v plánovaném dosažení stoprocentního vlastnictví ve společnosti.

V září Fortuna oznámila, že koupila od skupiny Fortbet čtyři rumunské sázkové firmy za 47 milionů eur. Jde o společnosti Bet Active Concept, Bet Zone, Public Slots a Slot Arena. Akvizici schválila mimořádná valná hromada společnosti 1. srpna. Koupené společnosti mají síť 787 poboček a pracuje v nich zhruba 1200 lidí. Fortuna zatím zaplatila 32 milionů eur, zbylých 15 milionů eur doplatí, až čtyři koupené firmy tuto částku vydělají.



Fortuna vstoupila na rumunský trh už v dubnu, kdy koupila společnost Hattrick Sports. Její koupí Fortuna pronikla také do Rumunska, Chorvatska a Španělska.



Fortuna je původně česká společnost, založená v roce 1990 skupinou čtyř soukromých osob v čele s Michalem Horáčkem. O rok později vznikla sesterská sázková kancelář Terno na Slovensku. Zlomovým momentem byl odkup obou firem skupinou Penta v roce 2005. Pod jejím vedením se modernizoval provoz, sjednotila značka a rozšířila působnost o polský trh. V roce 2009 byly všechny společnosti začleněny do nizozemské entity Fortuna Entertainment Group, která v následujícím roce vstoupila na pražskou a varšavskou burzu.