Chystá se bankovní revoluce. Ode dneška můžete platit mobilem

Platit za své nákupy je ode dneška daleko jednodušší než dřív. Klienti tří bank mohou k úhradě použít mobilní telefon, stačí ho přiložit k platebnímu terminálu.

Moneta Money Bank, mBank a J&T Banka – klienti těchto tří finančních domů mohou nově platit za své nákupy pomocí mobilního telefonu. Sloužit k tomu bude nová aplikace Android Pay, kterou dnes spouští společnost Google a díky které budete moci platit svým mobilem stejně snadno jako bezkontaktní kartou.

Stačí, abyste si takovou aplikaci stáhli do mobilního telefonu. "Do aplikace Android Pay přidejte debetní, kreditní, věrnostní a dárkové karty a můžete začít nakupovat v obchodech, aplikacích i na internetu," píše se na stránkách aplikace.

Platbu provedete pouhým přiložením telefonu k terminálu, nemusíte spouštět aplikaci, ani zadávat PIN. Pouze při platbě nad 500 korun musíte zařízení odemknout.

Platit pomocí telefonu můžete všude tam, kde jsou přijímány bezkontaktní platební karty. Aplikace je kompatibilní jak s kartami Visa, tak Mastercard.

Pro trojici bank, které začaly Android Pay používat dnes, by ji mohla do konce roku spustit také Komerční banka, která v současnosti využívá vlastní systém mobilního placení. Začátkem příštího roku by se pak mohla přidat i Česká spořitelna nebo Air Bank. Klienti ČSOB mohou mobilem díky vlastnímu systému banky platit už nyní.