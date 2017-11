MONETA v hledáčku Société Générale? Francouzi nakoupili již 1% akcií

Mateřská společnost Komerční banky francouzská Société Générale kapitálově vstoupila do další domácí banky - MONETA Money Bank.

Société Générale dlouhodobě disponuje v Komerční bance majoritním podílem 60,4 %. Regulatorní hlášení v posledních dnech nově poodkrylo, že také nakupuje podíl v MONETA Money Bank (dále jen MONETA). K 3. listopadu Société Générale překročila hranici 1 %, resp. vlastnila podíl 1,04 %. Proč francouzská banka kapitálově vstoupila do banky MONETA, nebylo zveřejněno.

Analytik Jiří Zendulka k tomu říká: „MONETA je z hlediska klientů čtvrtá největší domácí banka právě hned po Komerční bance. Akcionářská struktura v MONETĚ je stále velmi roztříštěná a dává tak možným strategickým zájemcům o banku značný potenciál. Zda však má Société Générale výraznější zájem o banku, můžeme jen spekulovat. Případné ovládnutí MONETY by z hlediska hospodářské soutěže zřejmě nemuselo být výrazným problémem. Jedničkou by stále zůstala Česká spořitelna ze skupiny ERSTE, Société Générale by posílila svou pozici, resp. nově by se vlastně vyrovnávala v ČR KBC, resp. její ČSOB. Nicméně nejspíše se ze strany Société Générale bude jednat jen o portfoliovou investici.“

Vlastněných přes 5,29 milionu akcií MONETA ze strany Société Générale lze aktuálně ocenit na téměř 414 milionů korun, když titul v pondělí na pražské burze uzavřel na 78,20 korun.

Vývoj akcií MONETA za poslední rok

Další noví akcionáři banky MONETA

Za posledních zhruba šest týdnů se mezi více než 1 % akcionáři objevily také dvě významné americké bankovní skupiny. Podíl 1,05 % reportovala Bank of America. Na 1,49 % pak nahlásila The Bank of New York Mellon. Získaný podíl v bance MONETA nicméně v obou případech vlastnicky začíná v dceřiných společnostech bank a lze je tak dle všeho považovat za portfoliovou investici.

Zmínit závěrem lze, že své dřívější akcionářské podíly v bance MONETA v posledních týdnech naopak redukovali jiní významní akcionáři. Zmínit lze například Goldman Sachs, která snížila podíl z 2,62 % na 2,28 %, výraznější prodeje realizovala skupina Fidelity. Její podíl se dříve vyšplhal až na 3,69 %, postupně došlo ke snižování až na posledy reportovaných 0,87 %.